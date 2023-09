Australie - Géorgie EN DIRECT : Les Wallabies marchent sur les Lelos

11h00 : Salut les Wallabix !!!!

Non, on ne va pas vous parler parc d’attractions mais bien rugby avec l’entrée en lice de l’équipe d’Australie, ce samedi (18 heures) au Stade de France. Et oui, moins de 24 heures après ce choc France - Nouvelle-Zélande, l’enceinte de Saint-Denis accueille en effet cette affiche bien sympatoche ma foi entre les Wallabies et la Géorgie. Car à l’image du spectaculaire Lyonnais Davit Niniashvili, cette équipe géorgienne a du talent et progresse sur la scène internationale. On est donc curieux de la voir à l’œuvre face à un tel adversaire, évidemment destiné à sortir de cette poule C, qui compte également le pays de Galles, les Fidji et le Portugal.

A l’image de la claque subie contre nos Bleus il y a deux semaines (17-41), on a du mal à imaginer la sélection australienne aller au bout de ce Mondial. Mais parmi les bonnes nouvelles, le centre Samu Kerevi effectue son retour à la compétition, après avoir souffert d’une fracture de la main droite. On verra si ce renfort suffit à rendre les Wallabies 2023 ambitieux, quatre ans après une élimination guère glorieuse contre l’Angleterre en quarts de finale (16-40).

>> Retrouvez-nous ce samedi dès 17h30, avant un coup d’envoi à 18 heures.