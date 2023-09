Le talonneur du XV de France Julien Marchand, blessé lors de la victoire face aux All Blacks (27-13), va passer des « examens supplémentaires » en début de semaine, a indiqué samedi l’entraîneur-adjoint des Bleus Laurent Labit.

Marchand, sorti dès la 12e minute de la rencontre, souffrirait, selon son sélectionneur Fabien Galthié, d’une « déchirure » à un ischio, une blessure qui pourrait le priver de toute la phase de groupe du Mondial.

Un retour pour les quarts raisonnable ?

L’absence du talonneur est un coup dur pour la première ligne française, l’une des forces du XV de France, puisqu’elle s’ajoute à celle du pilier gauche Cyril Baille, touché à un mollet, dont on ne connaît pas la date de retour à la compétition.

« Julien va passer des examens en début de semaine. On espère que ce n’est pas très grave (…) Une fois qu’on aura le diagnostic et le verdict de sa blessure, on prendra une décision », a confié Labit.

La blessure de Marchand pic.twitter.com/O7SP5wAmF0 — David Reboursiere (@DavidReboursie1) September 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« On a encore deux talonneurs dans le groupe, Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit. On a aussi des piliers qui peuvent jouer talonneur. Il n’y a pas de soucis. Il n’y a pas raison de s’affoler : on ne va pas se précipiter, on a un match (contre l’Uruguay, NDLR) qui va arriver jeudi où, de toute façon, Julien n’était pas prévu dans la rotation », a poursuivi l’entraîneur en charge de l’attaque du XV de France.

Marchand (28 ans, 31 sélections) s’est blessé à la cuisse gauche, vendredi, lors de la victoire en ouverture de la Coupe du monde face aux All Blacks (27-13).

« Il s’est fait une déchirure sur une hyperextension sur un grattage. Il a préféré sortir, il était trop diminué », avait expliqué le sélectionneur Fabien Galthié après le match.

« Au vu des symptômes, on imagine un problème musculaire à un ischio », a-t-il ajouté. Les Bleus affrontent l’Uruguay jeudi, puis la Namibie le 21 septembre et l’Italie, le 6 octobre.