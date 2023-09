Au moment de quitter le Japon à l’automne 2019 après une défaite rageante du XV de France en quarts de finale de Coupe du monde contre le pays de Galles, nous nous demandions, tout en mesure : « Jaco Peyper doit-il être traité comme un criminel de guerre pour sa photo avec les fans gallois ? » Si, si, rappelez-vous, l’expulsion de Vahaamahina, le coup de coude - idiot - imité plus tard par l’arbitre sud-africain aux côtés de supporters gallois - encore plus idiot.

Douloureuse cicatrice que la nomination de l’ami Jaco au sifflet de France-Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde 2023 a fatalement ravivée. C’est un peu notre Voldemort. En plus il est chauve et il n’a pas de nez (au sens figuré) pour flairer les en-avant néo-zélandais. Prenez le second essai scandaleux accordé à Mark Telea. La passe sautée de Rieko Ioane en fin d’action provoque un déplacement du ballon vers l’avant. Donc logiquement, il y a en avant, non ? Regardez, même TF1 a tracé des petites lignes jaunes qui le prouvent.

TF1's tracking for the pass that led to Telea's second try. pic.twitter.com/5mqYs4iT07 — Ben Coles (@bencoles_) September 8, 2023



En réalité, les choses ne sont pas si simples. L’appréciation d’une passe en avant ne peut se faire sans prendre en compte le mouvement du porteur du ballon. Sur l’action en question, il s’avère que Ioane est en mouvement. C’est là qu’intervient le principe d’inertie : lorsqu’un joueur qui court lâche le ballon, il lui transfère sa vitesse. Ainsi, bien que lancé vers l’arrière par rapport au joueur, le ballon peut avancer par rapport au terrain. Plutôt que de regarder bêtement le trajet du ballon d’un point A à un point B, il convient aussi de porter un œil sur l’intention du passeur d’exécuter un geste vers l’arrière et la position de celui-ci par rapport au receveur. Sur le second point, aucun doute. Telea est derrière le passeur. Le premier point est le seul vraiment discutable.

Verdict du tribunal de la Haye : On peut juste reprocher à l’équipe vidéo de Jaco d’avoir expédié un peu rapidement la question, sans plus d’explications que ça. En attendant, et sans preuve irréfutable de la validité de l’essai, la jurisprudence Vahaamahina nous autorise à continuer de détester Peyper et de penser qu’il a eu une fois encore causé du tort aux Bleus.