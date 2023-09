Il est vêtu de noir de la tête aux pieds, hormis un liseré blanc sur sa veste de survêtement. « Comme les All Blacks, le noir est mon identité, explique Fey the Wolf. C’est une couleur de force, de mystère, d’unité, atemporelle, avec laquelle je me sens confiant. » Des adjectifs que l’on peut accoler au maillot des rugbymen néo-zélandais. Et justement, Adidas a sollicité le créatif autodidacte parisien de 34 ans pour designer le maillot des Blacks pour la Coupe du monde 2023.

Depuis cette collaboration, son compte Instagram a enregistré quelques abonnés de plus. « Il y a eu un twist de voir des joueurs de rugby me suivre, des All Blacks ou Cameron Woki [deuxième ou troisième ligne des Bleus] », sourit Fey the Wolf. Ce maillot, le designer l’a orné de quatorze fougères mais aussi d’un col pour lui donner un côté « élégant, French Touch ».

Lundi pendant trente minutes, 20 Minutes a rencontré Fey the Wolf dans la boutique Adidas des Champs-Elysées. Bien que largement méconnu du grand-public, il a été facile à reconnaître grâce à un groupe de Néo-Zélandais qui se prenaient en photo avec lui.

Le maillot des All Blacks est aussi iconique que la Petite Robe noire Chanel ou le maillot du Brésil en foot. Avez-vous eu un coup de stress quand Adidas vous a demandé de travailler dessus pour la Coupe du monde 2023 ?

On peut dire ça, un gros coup de stress. Je n’arrivais pas à y croire en fait. Et je me disais que ça n’allait pas arriver et quand j’ai eu mon premier call avec la fédération néo-zélandaise, j’étais super impressionné. C’était juste Waouh !

Paris, le 4 septembre 2023, Adidas Store des Champs-Elysées. - Le Français Fey the Wolf a designé le maillot des All Blacks pour la Coupe du monde 2023. - F. Hernandez / 20 Minutes

Ça devait aussi être une fierté de prendre la suite de Yohji Yamamoto, designer du maillot des All Blacks 2019, ou était-ce un nouveau coup de pression ?

C’est exactement ça. Je me suis dit : « Ah ouais en 2019, c’était Yohji, dont je suis un grand fan, et là, je suis la personne qui va passer après lui pour la Coupe du monde en France. » Ce maillot, c’est le poids d’une nation, le poids d’un héritage sur les épaules.

Quelle a été la première chose que vous avez faite sur le maillot ?

J’ai eu carte blanche. La seule et unique condition, c’est que le maillot soit noir. Moi personnellement ça me convenait parfaitement. J’ai pu avoir un call avec les joueurs en 2021, quand ils sont venus jouer contre la France. Malheureusement, je n’avais pas pu les voir parce qu’on était en période de Covid. J’ai pu leur poser des questions pas comme des joueurs pour une interview, c’était plus friendly. Je leur ai demandé ce que ça fait d’être un All Black, est-ce quelque chose qu’ils voulaient depuis tout petit, leur maillot préféré, ce qu’ils portent en dehors du terrain, etc. Des questions très simples. Ce qui m’a touché dans leurs réponses, c’est la fraternité qu’il y a entre eux dans l’équipe. Ce sont différentes générations, différents âges et différentes origines qui sont très bien acceptées. Comme les All Blacks le disent : « Le jersey, c’est quelque chose qu’on prend et qu’on donne à la génération suivante. » Ce maillot est atemporel, comme le noir. J’ai apprécié leurs valeurs de respect, d’unité. Je m’en suis inspiré pour faire ce design de fougère en une ligne.

La « silver fern » est l’emblème des All Blacks depuis plus d’un siècle. Pourquoi en avoir mis quatorze sur le maillot ?

J’ai regardé tous les anciens jerseys et tous les anciens logos que les All Blacks ont pu avoir. J’ai voulu faire quelque chose de différent sans dénaturer le maillot, quelque chose de discret, simple qui soit à l’image du noir, une couleur forte mais discrète. Et j’ai réussi à faire ça avec cette fougère en une ligne. Avec les quatorze fougères, j’ai voulu représenter les joueurs sur le terrain et leurs différences via des fougères de différentes tailles. Elles sont pointées vers le centre pour représenter le même but commun.

Aviez-vous déjà dessiné des fougères ou des motifs végétaux ?

C’était une nouveauté pour moi. En plus, en une ligne. Le jour où j’ai eu l’idée, je me suis filmé le soir en train de la dessiner et je l’ai envoyé à Adidas. La vidéo est devenue virale dans le bureau et ils ont : « On part sur ça. » Quand j’ai dessiné cette première fougère, j’ai su que c’était ça. La dessiner en une ligne, ça représente l’unité de l’équipe et le chemin à parcourir ensemble.

Fey the Wolf dessinant une fougère en une ligne. - Adidas

Aviez-vous déjà travaillé sur un vêtement aussi technique ?

Non, j’ai été accompagné par des designers techniques pour la création du maillot qui eux ont pu faire des crash tests avec différentes matières utilisées pour le jersey.

Ils ont demander aux joueurs de tirer le maillot, d’essayer de le déchirer. Ils en ont déchiré plusieurs jusqu’au jour où ils ont trouvé le bon équilibre.

Travailler sur un objet iconique induit inévitablement des critiques. Comment prenez-vous celles que les supporters néo-zélandais peuvent formuler ?

Franchement, quand le maillot est sorti, je n’avais pas vu cette part du jeu. J’ai eu énormément de messages de Néo-Zélandais partout dans le monde qui me félicitaient pour le maillot. Et j’ai aussi eu des messages de personnes en colère, mécontentes du maillot. Ce que je comprends totalement en sachant que je suis Français, les Bleus sont le premier adversaire des All Blacks. Les critiques, ce n’est pas quelque chose qui m’a touché. C’est normal d’en avoir. Si j’avais fait l’unanimité, peut-être que personne n’aurait parlé du maillot.

L'acteur Jason Momoa semble apprécier le nouveau maillot des All Blacks créé par Fey the Wolf pour Adidas pour la Coupe du monde 2023. - Adidas

Vous n’avez pas l’impression de jouer contre l’équipe de France en faisant le maillot des All Blacks ?

Quand j’ai été sollicité pour le maillot, je n’ai pas vu toutes ces facettes qui allaient avoir en période de Coupe du monde. Là, tout le monde me pose la question, est-ce que je suis pour la France ou pour la Nouvelle-Zélande ? La question est très difficile. Je veux que les deux équipes passent la phase de poule. Si la France gagne, je serai gagnant, si la Nouvelle-Zélande gagne, je le serai aussi parce qu’ils portent mon jersey.