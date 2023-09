Une joie iconique en tribune lors de la finale victorieuse des Bleus au Mondial 2018 en Russie, une bière bue cul sec dans le vestiaire du Stade Toulousain après sa victoire en finale du Top 14… le président Emmanuel Macron a toujours aimé côtoyer les sportifs. A partir de vendredi, la France accueille la Coupe du monde de rugby. Comme le veut la tradition, le président de la République s’est rendu au camp de base du XV de France afin de lui apporter son soutien, à Rueil-Malmaison, lundi. Un « pool » de journalistes était présent pour couvrir la visite du chef de l’État.

Une photo de ce déplacement a tapé dans l’œil de 20 Minutes. Celle du photographe de l’Agence France-Presse, Ludovic Marin, qui couvre l’actualité de la présidence de la République. Il nous explique le making-of de cette image.

Que voit-on sur l’image ?

Pour Ludovic Marin, cette photo où l’on voit « le président parler aux joueurs de l’équipe de France » représente « un moment particulier », après qu’Emmanuel Macron a traversé le terrain et salué les joueurs un à un. A l’invitation du sélectionneur Fabien Galthié, le président et les joueurs forment un cercle clos afin que le chef de l’Etat délivre « quelques mots d’encouragement ». Le « pool » de journalistes étant à l’extérieur du cercle, il a fallu trouver un cadre original pour illustrer ce moment d’échange en vase clos. Le photographe de l’AFP nous confie qu’il lui arrive parfois d’effectuer « des cadrages au sol » pour aller chercher un « effet de perspective » qui renforce la mise en valeur du sujet. A la remarque que nous lui faisons sur le contraste entre les mollets musculeux et les sujets au fond de l’image, il concède qu’il y a un côté « assez puissant » dans la photo qui lui a « bien plu ».

Quel est le contexte de prise de vue ?

Cette image a été réalisée dans le cadre d’un « pool » de journalistes. Il nous explique que c’est une sélection représentative des « différents métiers de journaliste : texte, photo, vidéo et radio » qui travaille pour l’ensemble des médias. Le but étant d’éviter « le surnombre de caméras, de photographes ou de perches ». Une pratique que la présidence d’Emmanuel Macron a « considérablement généralisée » lors des déplacements du chef de l’État. Pour Ludovic Marin, ce n’est pas le « pool » qui est contraignant ici mais la « disposition des sujets », car il y a forcément « des premiers plans de dos ». Les preneurs de son doivent être derrière Fabien Galthié, Emmanuel Macron et Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, la photo et la vidéo restant face aux trois sujets. Après avoir testé l’hypothèse de la prise de vue « par le haut », entre les têtes et les nuques, et « par le bas », entre les jambes, il pense que la lecture de l’image d’en bas est plus « intéressante » parce que « plus forte ». Ludovic Marin tient à nous rappeler qu’il est « journaliste à l’Agence France-Presse » et pas « le photographe officiel de l’Elysée » lorsque nous évoquons la gestion de la distance avec le président qu’il côtoie régulièrement dans son travail.

L’anecdote en plus

Après un moment de réflexion et une relance sur le lien entre le président et le sport, le journaliste nous explique qu’Emmanuel Macron aime et pratique l’activité physique, à en croire les photos que « sa photographe officielle », Soazig de la Moissonnière, diffuse sur les réseaux. En 2023 et 2024, la France étant l’organisatrice de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques, il ajoute que « sport, politique et communication » vont faire « bon ménage » car « le monde entier » va regarder en direction de l’Hexagone. Et le président de la République a « bien compris » qu’il sera « un acteur à part entière » de cette période.