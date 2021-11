Au Stade de France

Qu’on nous donne la Coupe du monde tout de suite, avec Léa Seydoux et la mallette Vuitton. Et puis des lunettes plaquées d’or de chez Gucci pour Fabien Galthié. Ah, et aussi le Ballon d’Or pour Toto Dupont. On s’emballe un peu, et alors ? La dernière fois qu’on a regardé un France – All Blacks in situ, en 2015, les Bleus en avaient ramassé 60 et ne savaient plus où se cacher dans les couloirs du Millenium pour sécher leurs larmes de honte. Six ans après, le rugby français a réussi à sortir du cercueil plus vite qu’Uma Thurman dans Kill Bill. 40-25 contre des Blacks rincés, certes, des Blacks en blanc, pour une fois qu’on les rouste les salopiots, mais les Blacks quand même.

"On avait coché ce rendez-vous" 🇫🇷



Fabien Galthié est revenu sur la belle victoire du #XVdeFrance face à la Nouvelle-Zélande, 40-25 et sur la communion avec le public présent au Stade de France 🔥 pic.twitter.com/4KCD2YzrAB — francetvsport (@francetvsport) November 20, 2021

Une première mi-temps magique

Comment raconter ce match de déglingos ? Une mi-temps à ne voir que du bleu, des cocottes comme on en fait plus, et un Mauvaka qui soigne ses stats en sélection malgré un ou deux lancers égarés en route. Le Stade de France avait à peine le temps de reprendre son souffle entre deux Marseillaises, et les Tout Noirs se faisaient mâcher sur chaque impact, renversés par l’autobus Danty et la férocité des avants tricolores. 24-6 à la pause, on s’amusait à faire les comptes.

Ce serait-y pas le plus gros écart ever contre la Nouvelle-Zélande ? Il manquait un point, réflexion faite, dont on ne verrait pas la couleur après le repos. Un mauvais coup de pied de Jaminet, le seul depuis que l’arrière tricolore a débarqué comme une boule de bowling à Marcoussis, un ou deux coups de sifflet déplaisants de Wayne Barnes, par ailleurs fort aimable avec nos garçons, et les Blacks étaient revenus à 27-25 en deux coups de cuiller à pot.

ET DE 2 🇫🇷🇫🇷



Les Bleus sont survoltés face aux All Blacks ! Romain Ntamack feinte la passe à l'aile avant de surprendre la défense adverse et d'inscrire un deuxième essai 😍💪



La France mène 14-6 #XVdeFrance



Suivez le match ▶ https://t.co/AOuym6PFqH pic.twitter.com/jeSfrg37HG — francetvsport (@francetvsport) November 20, 2021

La relance de Ntamack a tout changé

Le drame était tout proche, puisqu’on ne mène pas de 20 points contre les Blacks tous les jours, ni même tous les dix ans, et notre colonne vertébrale frissonnait de peur sur un coup de pied à suivre dans les 22 tricolores. Et là, le mi-mi, le ra-ra, le miracle. Enfin, l’inspiration phénoménale de Romain Ntamack. La logique commandait à l’ouvreur toulousain d’aplatir dans son en-but quitte à concéder une mêlée à cinq mètres, mais le fils de Milou a vu quelques relances du paternel depuis l’espace, alors il a fait demi-tour torse en-avant, et rebondi entre les défenseurs blacks dans un moment irréel. 80 mètres plus loin, Savea prenait un jaune pour éviter un essai presque fait, et les Bleus recliquaient le cerveau d’un coup.

"MAIS OUI MONSIEUR" 😍🔥



L'interception de Damien Penaud qui file sous les poteaux pour remettre les Bleus sur la bonne route 🇫🇷



Le #XVdeFrance mène 37-25 face aux All Blacks 💪



Suivez le direct ▶ https://t.co/AOuym6PFqH pic.twitter.com/mbcLB3Y9u9 — francetvsport (@francetvsport) November 20, 2021

Dix dernières minutes à presque profiter de l’instant après une interception volante de Damien Penaud. 40-25, un résultat à encadrer, à deux ans du match d’ouverture de la Coupe du monde au même endroit. Et à savourer, aussi. On a bien cru que les hommes de Galthié ne quitteraient jamais Saint-Denis, après de longues étreintes avec leurs adversaires et un tour d’honneur à vous foutre les poils. Il y a des soirées qu’on aimerait ne jamais voir finir.