France - All Blacks EN DIRECT: Les Néo-Zélandais plantent deux essais coup sur coup... Pas de blague, les Bleus !

21 ans que la France du rugby attend ça. Les Bleus n’ont plus battu les All Blacks dans notre pays depuis le 18 novembre 2000, à Marseille (42-33). Jacques Chirac était président de la République, Fabien Galthié officiait derrière la mêlée et quelque part du côté de Toulouse, Romain Ntamack faisait ses premiers pas, un bavoir autour du cou.

Le jour de gloire va peut-être arriver ce samedi soir, dans un Stade de France à guichets fermés et qui n’attend que ça pour vibrer. L’équipe d’Antoine Dupont a gagné ses deux premiers test-matchs de l’automne sans briller autre mesure contre l’Argentine (29-20) puis la Géorgie (41-15), et les All Blacks restent sur une défaite en Irlande encore plus humiliante dans la manière que le résultat (29-20). Cocorico ou cocoricouac ? On va bientôt le savoir.

» On se retrouve dès 20h30 pour vibrer devant ce choc qui fait très envie