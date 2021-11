Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on remonte le temps avec notre série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Un épisode en lien avec le match de rugby France-Nouvelle-Zélande qui se dispute, samedi, au Stade de France. L’événement est de taille puisque ce test-match international sera la dernière confrontation entre les deux nations avant la Coupe du Monde 2023, en France.

Dans cet épisode, on revient sur la première victoire du XV de France face aux redoutables All Blacks. Le 27 février 1954, en plein milieu du tournoi des V Nations, les Bleus affrontent les Néo-Zélandais en tournée en Europe. Jamais la France n’est parvenue à les vaincre depuis 1906, date de la première rencontre qui s’était soldée par une très large défaite (8-38). Et encore, à l’époque, on ne compte pas les points comme aujourd’hui.

L’arrivée d’une nouvelle génération, en 1954

Plus d’un demi-siècle plus tard, les Français a vaincu le signe indien grâce à une défense de fer et un essai en contre-attaque de Jean Prat, le capitaine et maître à jouer de l’époque. Cette victoire (3-0) marque le début d’une période assez faste pour le XV de France. C’est une nouvelle génération qui s’impose. Toutes les explications de Joris Vincent, historien du rugby, sont à écouter dans ce podcast, ci-dessus.

