Le staff du XV de France aurait pu nous prévenir avant le coup d’envoi contre la Géorgie. Ainsi que les spectateurs qui avaient vu Irlande – Nouvelle-Zélande samedi après-midi. Un « pensez à vous mettre de l’eau sur la nuque » n’aurait pas été de trop. Car, parfois, ce dimanche, la différence de niveau a un peu piqué entre les deux rencontres. Les Bleus ont rendu une nouvelle copie brouillonne au Matmut Atlantique malgré le score final (41-15). La deuxième en deux semaines après l’Argentine. Et tout ça à six jours de défier les All Blacks au stade de France.

On pourrait donc très sérieusement commencer à trembler des guiboles. Encore plus avec des Néo-Zélandais, qui vont débarquer dans la capitale, touchés dans leur orgueil après leur défaite à Dublin. Eh bien, non ! Pourquoi ? Parce que les Français ne sont jamais aussi bons que dans cette position d’outsider ! Dans celle où il faut créer l’exploit que personne n’attend. Alors vous savez quoi, on va faire comme Fabien Galthié, vite évacuer cette copie très moyenne face aux Géorgiens, retenir « la victoire, le score et quelques séquences », dixit le patron des Bleus, et rapidement se plonger dans ce match : « On peut maintenant en parler, allez-y », comme dirait le sélectionneur du XV de France.

Quand même du mieux dans le jeu…

Déjà, rugbystiquement, les Français auront une semaine de plus ensemble. Comme la rappelait Galthié, ça ne sera pas trop pour une équipe qui « a joué deux matchs en neuf mois ». Pour lui, la tournée d’été, c’était tout autre chose. Et il n’a pas tort. « Il y a encore beaucoup de choses à revoir, avoue le capitaine Antoine Dupont, je pense qu’on perd trop de ballons alors qu’on aurait pu se détacher plus vite au score » face à la Géorgie. « On sait qu’il faudra être plus précis dans notre jeu car aujourd’hui, on a eu du mal à se trouver là où on voulait se trouver et on n’a pas réussi à garder le bon tempo tout le match », reconnaît Fabien Galthié. Résultat des courses après deux matchs dans cette tournée d’automne, la France « ne maîtrise pas aussi bien son rugby que les années précédentes », selon le demi de mêlée Maxime Lucu.

2️⃣/2️⃣ ✔️ Merci Bordeaux pour l'accueil 🙌🏼 Au boulot pour préparer samedi 👷🏼#NeFaisonsXV pic.twitter.com/YtYfKfSJoU — Antoine Dupont (@Dupont9A) November 14, 2021

Mais, il y a eu tout de même du mieux déjà par rapport à l’Argentine. En premier lieu, la fameuse paire Jalibert-Ntamack. Le Bordelais a inscrit un essai au milieu d’une prestation sobre mais sans grosse erreur alors que le Toulousain a réussi un très bon match après sa sortie prématurée face aux Pumas. Disponible, vaillant, tranchant et juste au pied et à la main, il a montré qu’il pouvait tenir la route au centre. Il a même fini le match à l’ouverture avec le repositionnement de Jalibert à l’arrière sur la dernière demi-heure. Ensuite, Fabien Galthié peut aussi retenir la performance de ses « gros » et quand on voit le match du pack irlandais pour secouer les All Blacks, ça va sérieusement l’aider dans quelques jours.

Galthié prépare déjà les têtes

Mais bien sûr, le manager des Bleus sait qu’il faudra avant tout être prêt dans les têtes face à « la meilleure équipe du monde ». D’ailleurs, il n’a pas manqué d’en parler dès ce dimanche :

« Le mot inquiet (référence à une question d’un journaliste) n’est pas le bon quand vous vous apprêtez à disputer un tel match. Il faut avoir confiance. Vous savez quand vous avez une équipe avec une moyenne d’âge de 25 ans, je pense que vous êtes rapidement habités au moment de défier la Nouvelle-Zélande. Vous n’avez qu’une envie, c’est vous mettre en face et de vous sublimer ! »

Bon, évidemment, c’est toujours plus facilement à dire qu’à faire, même si lui sait mieux que tout le monde que c’est possible. Et son discours semble déjà faire effet : « Oui, nous sommes prêts à les jouer », lance François Cros.

On saura de toute manière très vite si la promesse est suivie d’actes samedi prochain au stade de France. En tout cas, « c’est hyper motivant » pour Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus, va « vraiment tout donner lors de ce match » qu’il a tant « hâte » de disputer. Pour le reste, et comme d’habitude quand les Français affrontent les All Blacks, on fera confiance à 300 % au french flair. Même s’il est parfois porté disparu. Les Bleus en sont persuadés, s’ils arrivent à être plus précis, « ils ont des joueurs avec des qualités énormes » pour l’emporter, dixit Maxime Lucu. Mais bon, le meilleur argument, c’est Fabien Galthié qui l’a : « Il y a tout à gagner dans ce joli défi ! » Et c’est toujours dans cette position que les Français sont les meilleurs…