France-Géorgie EN DIRECT : Les gros inscrivent le premier essai, mais ça reste brouillon

13h45 : Pour la Géorgie, on est presque sur une équipe de France bis avec pas moins de 14 joueurs qui jouent dans nos jolis près toute la saison

SQUAD UPDATE | With 14 French-based players Levan Maisashvili named #TheLelos squad to face @FranceRugby in Bordeaux this Sunday 🏉



🇫🇷 France v Georgia 🇬🇪 | 14/11, 17:00 (Geo. Time)



Read more here: https://t.co/nd66oMCYKW pic.twitter.com/LEYozhkX9Q