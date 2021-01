Un des tous premiers match de rugby de l'histoire : Angleterre-Ecosse au Kennignton Oval de Londres, en novembre 1871. — Mary evans / SIPA

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve aujourd’hui un nouvel épisode de notre série audio Il était une fois, dans l’histoire du sport. A l’aube d’une nouvelle édition du tournoi des VI Nations [à moins que l’épreuve soit annulée ou reportée pour cause du Covid-19], 20 Minutes revient sur l’origine du rugby qui célèbre ses 150 ans.

C’est lors d’une réunion, le 26 janvier 1871, à Londres, que l’Union du rugby football (RFU), a été créée par des pionniers pour définir les lois du jeu de ce nouveau sport, en réaction à l’association de football (FA), fondée sept ans auparavant.

William Webb Ellis, à l’origine du rugby ?

L’Angleterre est le berceau du football et du rugby moderne. Mais pendant très longtemps, ces deux pratiques sportives sont restées très liées. Au XIXe siècle, chaque université ou école a développé ses propres règles qu’il a fallu harmoniser au fur et à mesure que les échanges se développaient au sein du pays. Ainsi sont nés le football et le rugby moderne. En opposition et, parfois, autour de drôles de polémiques et d’anecdotes que 20 Minutes vous raconte dans ce podcast.

Notre invité, Joris Vincent, est historien du rugby. Il tord le cou à la légende selon laquelle William Webb Ellis, jeune aristocrate britannique, serait à l’origine de la création de ce sport. Il rappelle aussi dans quel contexte le rugby s’est organisé et comment il a voulu représenter une masculinité.

