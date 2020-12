Avec Raoul Diagne, Larbi Ben Barek (sur la photo) fut l'un des premiers joueurs issus des colonies à porter le maillot de l'équipe de France dans les années 1930. — Staff / AFP

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve aujourd’hui un nouvel épisode de notre série audio « Il était une fois, dans l’histoire du sport ». Après le report de la rencontre de Ligue des Champions PSG-Basaksehir Istanbul pour cause de soupçons de propos racistes d'un arbitre, 20 Minutes revient sur la première sélection en équipe de France d’un footballeur de couleur, Raoul Diagne, en février 1931, l’année de l’exposition coloniale à Paris.

Episode 7 : Quand l’équipe de France a pris des couleurs avec Raoul Diagne

Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette particularité fut un non-événement à l’époque. Très peu de journalistes mentionnèrent les origines de Raoul Diagne, préférant commenter ses capacités athlétiques.

Roaul Diagne enfila 18 fois la tunique nationale, imité peu après par d’autres joueurs issus des colonies dont le célèbre Larbi Ben Barek qui devint rapidement une star européenne, souvent comparé à l’Uruguayen Andrade et au Brésilien Leonidas.

Notre invité, Paul Dietschy, est historien spécialiste du sport. On lui doit nombre de livres sur le football dont Histoire du football et Le football et l’Afrique. Il revient sur les rapports qu’a entretenu la France avec ses colonies à travers le sport, et notamment le football, au milieu du XXe siècle. Si vous voulez en savoir plus sur cette première fois, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.