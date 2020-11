Dans « Minute Papillon ! », on retrouve aujourd’hui un nouvel épisode de notre série audio « Il était une fois, dans l’histoire du sport ». Un événement en lien avec la rencontre de football Portugal-France décisive pour la qualification en phase finale de la Ligue des nations, ce samedi.

Retour en 1984, lors de l’Euro organisé par la France pour évoquer la demi-finale entre les bleus de Michel Hidalgo et le Portugal de Fernando Chalana.



Episode 5 : La première consécration du football français en 1984

Un clic dans le lecteur ci-dessus pour écouter cet épisode

En ce samedi 23 juin 1984, la ville de Marseille s’est parée de bleu, blanc, rouge. L’équipe de France affronte le Portugal, invité surprise des demi-finales de l’Euro. Sur le papier, la bande à Michel Hidalgo, sélectionneur de l’époque, est largement favorite. Pourtant, les Français ne parviennent à arracher leur qualification pour la finale qu’à l’ultime minute des prolongations grâce au duo Jean Tigana- Michel Platini.

Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France va enfin pouvoir décrocher un titre après avoir échoué trois fois en demi-finale, que ce soit lors du championnat d’Europe, en 1960 ou de la Coupe du monde, en 1958 et 1982.

Davantage que la finale, cette demi-finale est restée gravée dans les mémoires grâce à son scénario à rebondissements et une chevauchée finale d’un des héros du jour : Jean Tigana. Dans un stade vélodrome de Marseille chauffé à blanc, une page d’histoire sportive s’est écrite.

Notre invité, François Da Rocha Carneiro, historien spécialiste des joueurs de l’équipe de France, nous raconte l’histoire des France-Portugal depuis un siècle.

Si vous voulez en savoir plus sur cette première fois jubilatoire clic dans le lecteur audio !

