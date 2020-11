FOOTBALL La Hongire, la Macédoine du Nord, la Slovaquie et l'Ecosse sont les quatre dernières nations qualifiées pour le prochain Euro

Les Hongrois ont obtenu leur qualification pour l'Euro 2020. — Attila KISBENEDEK / AFP

La Hongrie s’est qualifiée pour le prochain Euro grâce à sa victoire renversante (2-1) dans les dernières minutes contre l’Islande, jeudi, en finale des barrages, et rejoint ainsi le fameux groupe de la mort avec la France, l’Allemagne et le Portugal.

Plus tôt dans la soirée, la Macédoine du Nord avait également obtenu sa qualification pour le championnat d’Europe, le premier grand tournoi de son histoire. Les deux derniers tickets ont été décrochés par la Slovaquie, victorieuse (2-1) en prolongations de l’Irlande du Nord, et l’Ecosse, qui s’est imposée aux tirs au but devant la Serbie.