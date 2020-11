La fameuse sortie de Schumacher sur Battiston lors de France-RFA 1982. — STAFF / AFP

L’ancien arbitre de football néerlandais Charles Corver, qui avait officié lors de la demi-finale polémique du Mondial-1982 France-RFA, est décédé à l’âge de 84 ans, a annoncé la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) mercredi. « M. Corver est décédé mardi soir des suites de sa maladie », a annoncé la KNVB.

« Je l’ai tout simplement pas vue »

Considéré comme un des meilleurs arbitres néerlandais de l’histoire, il a arbitré lors de deux Coupes du monde, en 1978 puis en 1982. C’est au cours du Mondial-1982 à Séville qu’il a arbitré la demi-finale remportée par la RFA aux tirs au but (3-3 après prolongation), au cours de laquelle il n’a pas sanctionné une violente charge du gardien allemand Harald Schumacher sur le Français Patrick Battiston, qui partait au but.

Le Français, ayant perdu trois dents et souffrant d’une vertèbre endommagée lors du choc, fut contraint de sortir, Schumacher reprenant sa place dans les buts allemands. « Je ne l’ai tout simplement pas vue », jusqu’au visionnage de la vidéo deux jours plus tard, avait expliqué M. Corver au magazine néerlandais spécialisé dans le football Voetbal International lors d’une interview datant d’il y a six ans.

« La FIFA ne s’en est jamais servie contre moi et ne m’a jamais laissé tomber », avait-il ajouté. En 2000, le même magazine, réputé aux Pays-Bas, l’avait couronné comme « Arbitre du siècle » pour son travail. Il a également été fait chevalier dans son pays en 2006.