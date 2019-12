Alexandre Nübel tente d'expliquer son geste aux joueurs de Francfort. — INA FASSBENDER / AFP

Incompréhensible, injustifiable, impardonnable, tout ce que vous voudrez. Impossible de trouver une justification à cette sortie absolument scandaleuse d'Aexandre Nübel, le gardien de Schalke, face à Francfort. Presque la même que celle de Schumacher lors du funeste France-Allemagne de 1982, les crampons en avant contre le pauvre Mijat Gacinovic, lancé seul en profondeur pour le duel égalisateur.

Un genou dans le visage plus tard, Gacinovic était en miettes​ et les joueurs de Francfort très inquiets pour leur équipier. Aux dernières nouvelles, et c’est tant mieux, celui-ci, qui a dû céder sa place, ne souffrait que de contusions aux côtés. Nübel, lui, a été expulsé aussi sec (encore heureux), tandis que son équipe s’est accrochée à cette toute petite victoire. Curieux de savoir combien de matchs de suspension vont tomber pour cet acte inqualifiable.