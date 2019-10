Tomas Koubek a joué son dernier match avec le Stade Rennais lors du Trophée des champions. — FRANCK FIFE / AFP

C’était un déplacement très compliqué sur la pelouse du nouveau leader de la Bundelisga, et les carottes étaient cuites depuis longtemps. Mais la bourde de Thomas Koubek​ risque de tourner longtemps dans le Téléfoot local, alors que se profile la trêve internationale.

[🎞️VIDEO] 🇩🇪 Bundesliga

✨ INCROYABLE !!! 😱😱😱

🔴 L'énorme boulette de Tomas Koubek, l'ancien gardien du Stade Rennais 😳😳

🎁 Un véritable cadeau pour Alassane Pléa 👌

➡️ Assurément le "fail" du week-end !https://t.co/qXxp7TMuZS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 6, 2019

A 3-0 contre son équipe d’Augsbourg, l’ancien gardien rennais, qui alternait les parades monstrueuses et les erreurs d’enfant en Ligue 1, a complètement caviardé une passe en retrait anodine d’un équipier, au point de rater le ballon dans un mouvement assez incompréhensible. Défaite 5-1 au final et un but gag qui vient couronner un week-end très compliqué pour nos anciens gardiens de L1, avec la grosse blessure de Lloris et la boulette d’Areola à Bernabeu.