La fameuse sortie de Schumacher sur Battiston lors de France-RFA 1982. — STAFF / AFP

Un petit Brésil-Italie 1970 ? Ou plutôt un France-Allemagne1982 ? A défaut de vibrer avec des matchs en direct en raison de l’épidémie de coronavirus​, la Fifa a pris l’initiative d’ouvrir ses archives pour mettre à disposition des internautes du monde entier les plus grands matchs de l’histoire de la Coupe du monde.

« À compter du 21 mars 2020, ces rencontres seront disponibles pour la première fois sur FIFA. com, la chaîne YouTube de la FIFA, mais aussi sur Weibo en RP Chine, explique l’instance dans un communiqué. Ces retransmissions représentent une expérience immersive. En effet, les supporters du monde entier pourront interagir sur les réseaux sociaux pour choisir leurs matchs préférés. »

Le football vous manque ?



Voici #WorldCupAtHome 🏆



Pendant les 6⃣ prochaines semaines, nous vous proposons de revoir en entier des matches de Coupe du Monde masculine et féminine🍿🤩



Et c'est VOUS qui décidez 🗳️ pic.twitter.com/l1904zUils — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) March 19, 2020

Le premier vote offre le choix entre trois affiches du Mondial 2014, Espagne-Pays-Bas (match de poule), le quart de finale Brésil-Colombie et la finale Allemagne-Argentine. Par la suite, vous pourrez choisir entre deux rencontre de la Coupe du Monde féminine 2019: le quart de finale entre la France et les États-Unis et la demi-finale des mêmes Américaines face aux Etats-Unis.