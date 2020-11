Paul Pogba lors de France-Finlande, le 11 novembre 2020. — FRANCK FIFE / AFP

L’équipe de France a perdu mercredi soir contre la Finlande au Stade de France (0-2).

En difficulté actuellement dans leur club, Pogba et Giroud ont été titularisés par Didier Deschamps pour retrouver du rythme et de la confiance avant le Portugal.

Mais les deux joueurs sont passés au travers et inquiètent (un peu) avant la finale du groupe de Ligue des Nations, samedi.

Au Stade de France,

Ils étaient, avec Clément Lenglet, les seuls habitués à avoir été alignés par Didier Deschamps au coup d’envoi mercredi soir contre la Finlande. Et on ne peut pas dire qu’ils se sont rassurés. Paul Pogba et Olivier Giroud traversent actuellement une période compliquée. Rarement titulaires en club, voire jamais pour le second, ils étaient censés se mettre en jambes avant le rendez-vous qui compte de la semaine, samedi au Portugal. Tous deux n’ont eu aucun impact dans ce triste match.

Leur situation n’est pas la même, bien sûr. Les difficultés de la tour de contrôle de Chambéry – commençons par lui – ne datent pas d’hier. A la fin de son aventure à Arsenal, puis désormais à Chelsea, il n’est pas souvent mieux qu’un joker de luxe. On ne va pas vous refaire l’histoire mais en général, ça ne l’empêche pas de planter avec les Bleus, où Deschamps lui voue une confiance aveugle. Pas plus tard que le mois dernier, il a dépassé les 41 buts en sélection de Michel Platini pour partir seul à la chasse au record de Titi Henry.

Sauf que là, on n’a pas reconnu le gaillard, souvent battu dans les airs, introuvable en remises et qui n’a pas trop cherché à faire semblant d’être concerné par le repli défensif. Alors que c’est justement son côté collectif qui le sauve. Son association avec Ben Yedder pose question. Déjà, en Albanie l’année dernière, ils avaient eu leur chance ensemble et ça n’avait pas fonctionné. On croirait pourtant qu’ils ont tout pour, vu leur profil.

Evidemment, pour la suite on se fait plus de souci pour le Monégasque, qui lui n’est pas installé. Mais il va falloir veiller pour la Gire à ne pas passer à côté de trop de matchs en Bleus, parce que c’est à peu près tout ce qui lui reste. Et derrière, ça pousse toujours aussi fort. Martial a fait une entrée que l’on qualifiera d’intéressante étant donné la léthargie ambiante, et d’ailleurs son association avec Ben Yedder avait été très plaisante face à la Croatie en septembre. Il y a aussi bien sûr Mbappé, qui n’attend que de pouvoir s’installer définitivement dans l’axe. En attendant, si tout se passe comme d’hab’, Giroud claquera son doublé samedi à Lisbonne.

Difficile d’oublier la vie du club

Paul Pogba non plus ne risque rien dans l’immédiat. Sa place au milieu de terrain est chaude pour la finale du groupe, ce week-end. Peut-être que l’enjeu lui fera du bien, d’ailleurs. Mercredi, face à la Finlande, le patron des Bleus a été méconnaissable, dans la lignée de ses dernières performances avec Manchester United où Ole Gunnar Solskjaer ne lui accorde plus que des sorties de banc depuis plus d’un mois.

La tête dans le sac, Paulo a raté à peu près tout ce qu’il a entrepris – projections, dribbles, dernières passes – alors que c’est sur ce genre de match que ses partenaires ont bien besoin de son génie créatif. Le moral semble un peu touché. Didier Deschamps au micro :

Lui, comme d’autres, peuvent arriver [en équipe de France] impactés par leur quotidien. Ce ne sont pas des robots, ce n’est pas en claquant des doigts qu’on peut balayer tout ce qu’il se passe avant. Il y a un impact psychologique. Et quand ça tombe sur un match où dans l’ensemble on n’est pas bien, ça fait ressortir ces difficultés. »

C’est vrai que Pogba n’a pas été aidé, notamment par Nzonzi, qui n’a définitivement aucun impact sur le jeu et qui en plus mercredi n’avait pas envie d’aller au duel. Mais quand même, ça faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu aussi neutre. Avant la rencontre, on avait vu tourner en Angleterre les propos de Jamie Carragher, l’ancien milieu de Liverpool et désormais consultant, qui a déclaré que pour lui Pogba était « un grand nom mais pas un grand joueur ».

Cela résume un peu l’histoire du champion du monde à MU, où il n’a jamais été réellement indiscutable sur la durée depuis son retour au club en 2016. Son aventure en Bleu n’a pas été linéraire non plus​, mais il s’en est toujours sorti. Il a ça en commun avec Giroud, d’ailleurs. Les deux hommes seront là samedi, dans un autre contexte et avec d’autres joueurs autour d’eux. Pour l’instant, on en reste à la thèse de l’accident.