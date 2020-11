Le débrief de France-Finlande — 20 Minutes

Au Stade de France,

En voilà une vilaine défaite. L’équipe de France, aussi peu inspirée que largement remaniée, s’est inclinée contre la Finlande ce soir en match amical (0-2). Ce premier revers depuis juin 2019 n’est pas un drame, mais ceux à qui Deschamps a donné leur chance ont déçu.

Une défaite qui la fout mal (quand même)

On l’avait dit avant, pas grand-chose dans l’énoncé de ce match ne donnait une folle envie de passer ce mercredi soir avec les Bleus. Ils n’ont rien fait pour nous contredire. DD avait pourtant pris le soin de n’aligner que des joueurs qui avaient de quoi se sentir concernés, entre remplaçants habituels et titulaires en manque de temps de jeu (Pogba, Giroud). Ça n’a pas suffi. Ils se sont fait bouger et ont manqué d’agressivité, à l’image de Sissoko sur le premier but (28e) ou de Nzonzi sur le second (31e). Personne ne voulait se faire trop mal, et les entrants n’ont strictement rien apporté. C’est dommage, car mine de rien cela faisait 12 matchs que la France n’avait plus perdu.

Le labo de DD

Après le 3-5-2 et le 4-4-2 losange, Deschamps a poursuivi ses expérimentations avec un bon vieux 4-4-2 à plat et de nouvelles associations. Entre l’attelage Dubois-Sissoko à droite et la paire Digne-Thuram à gauche, il y avait un côté qui faisait plus envie que l’autre. Ça s’est confirmé, avec une complicité intéressante entre les deux animateurs du couloir gauche. Le fils de Lilian, notamment, a très bien démarré pour sa grande première. Pas timide pour un sou, il a beaucoup percuté et sa puissance a fait des dégâts. Il aurait pu être récompensé mais sa tête a fracassé la barre (15e). Il s’est éteint, comme tous les autres, après le premier but finlandais, mais il reste la seule note positive de cette très pénible soirée. Au moins, DD va pouvoir éliminer certaines options.

Vite, le prochain

Maintenant, il va falloir faire comme si ce match n’avait existé et se tourner tout de suite vers Lisbonne, où les Bleus affronteront le Portugal pour la finale de leur groupe de Ligue des Nations. Pour nous remonter le moral d’ici là, on se souviendra que le mois dernier, l’orgie offensive contre l’Ukraine (7-1) n’avait présagé en rien de la bouillie qui allait suivre quatre jours plus tard contre Ronaldo et ses petits camarades (0-0). On se fait l’inverse, cette fois ?