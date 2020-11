Deschamps pousse un coup de gueule contre les calendriers trop chargés pour les internationaux. — FRANCK FIFE / AFP

Il faut reconnaître à Deschamps sa connaissance profonde de l’âme humaine, surtout quand c’est une âme de journaliste. Le sélectionneur savait qu’on allait l’asticoter sur le cas Ruben Aguilar, appelé de dernière minute pour remplacer Benjamin Pavard, forfait au moins face à la Finlande. Selon les informations de L’Equipe et de RMC, Ferland Mendy, Bouna Sarr et Nordine Mukiele ont dû décliner pour cause de petits bobos plus ou moins exagérés par les clubs, et cela donnait à l’arrivée d’Aguilar des airs de victoire à la loterie.

« Il y a des épisodes comme ça où un poste est un petit peu moins fourni »

Sauf que le sélectionneur, parfois cassant avec certains joueurs (Houssem on pense à toi), n’a pas voulu nous suivre sur ce terrain, quitte à en rajouter des tonnes sur le pourquoi d’Aguilar : « Aujourd’hui, c’est lui qui est là, et ce serait lui manquer de respect de parler des autres. C’est un joueur qu’on suit depuis qu’il est à Montpellier. A l’époque, il jouait surtout dans une défense à cinq, avec Monaco il joue plus à quatre. C’est un joueur avec beaucoup d’énergie et de volume, un latéral agressif qui a encore une marge de progression même s’il n’a pas 20 ans. Il aura l’occasion d’être parmi nous, de découvrir l’équipe de France et peut-être d’avoir du temps de jeu. Je ne l’ai pas pris par défaut ».

DD a toutefois reconnu que le manque de réservoir au poste d’arrière-droit était un problème en soi. « C’est un poste où il y a beaucoup de joueurs, mais peu ont une expérience internationale. En plus, ce ne sont pas toujours des joueurs formés pour être latéraux, mais souvent des centraux décalés. Il y a des épisodes comme ça ou un poste est un peu moins fourni, c’est un peu pareil chez les Espoirs quand j’en discute avec Sylvain Ripoll ».

Officieusement, la troisième solution au poste se nomme Mendy Ferland, arrière-gauche son état. C’est lui qui avait commencé en Croatie le mois dernier quand Dubois n’était pas là.