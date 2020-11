Yo les Minutas et les Minutos, comment ça va ce soir ? On se retrouve confinés comme jamais pour le premier des trois derniers matchs de l’équipe de France en cette fin d’année 2020. Les hommes de Didier Deschamps commencent par une petite mise en jambes contre la Finlande avant d’aller se frotter une nouvelle fois au Portugal. Un amical dont les joueurs, surmenés depuis la reprise post-premier confinement, se seraient bien passés. Mais soit. DD fera vraisemblablement tourner et donnera du temps de jeu à ceux qui en ont le plus besoin. Le seul enjeu symbolique du match sera de voir combien de buts Olivier Giroud peut ajouter dans sa besace au Thierry Henry challenge. Pour le reste, on attendra le week-end…

>> Coup d’envoi du live à 20h55