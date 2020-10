France-Portugal EN DIRECT : Plus d'envie en début de deuxième, c'est déjà ça... Ronaldo rate l'immanquable... Suivez le match en live

20h33: Petit frisson de plaisir en voyant à nouveau Deschamps tenter le milieu en losange. On aurait peut-être préféré voir Camavinga titulaire ce soir (on sait que c'est ce qui va finir par arriver tôt ou tard) mais cette équipe a tout de même une belle gueule. Premier match de Pogba en tant que titu' depuis juin 2019 et un match amical en Andorre.

La composition de nos Bleus pour affronter le Portugal ! 🇫🇷🇵🇹 #FRAPOR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IU8eipOlCP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2020