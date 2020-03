POLITIQUE Dans « Il était une première fois, dans l’histoire du sport », on remonte le temps, en 1913, sur une folle rencontre de rugby entre la France et l'Ecosse

Le Parc des princes en 1913, lors du match France -Galles du Tournoi des 5 nations. — gallica.bnf.fr

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on remonte le temps aujourd’hui, avec notre série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Un épisode en lien avec la rencontre de ce dimanche entre l'Ecosse et la France, à l’occasion du tournoi des 6 Nations.

Episode 1 : Violences, triche et exclusion… la folle histoire du XV de France dans le tournoi des 5 Nations

Un clic dans le lecteur pour écouter cet épisode

Retour dans cet épisode à la rencontre France-Ecosse du 1er janvier 1913, au parc des Princes à Paris. Si l’espoir d’une victoire existe parmi les supporteurs français, la réalité est cruelle. Le XV du chardon écrase la France 21 à 3.

Un score implacable qui ne plaît pas à la foule. Pour la première fois, une rencontre internationale va se terminer dans la cohue et la bagarre. Le terrain est envahi par des supporteurs français voulant en découdre avec l’arbitre britannique.

Cette colère est racontée par Joris Vincent, maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Lille.

La crise est grave, et entraîne une rupture avec l’Ecosse. Le contentieux se termine, quelques années plus tard, par l’exclusion de la France du tournoi.

Si vous voulez en savoir plus sur cette première fois bagarreuse, allumez le son ! Un épisode créé et réalisé par Gilles Durand et François Launay.