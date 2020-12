Un petit bonheur qu’il faut savoir savourer à sa juste mesure. Après avoir souffert le martyre durant cette phase de poules jusqu’à frôler la catastrophe à plusieurs reprises face à Lepizig et Manchester, le PSG est l’équipe la mieux placée dans ce championnat à trois, et de loin. Il suffit de battre le champion de Turquie pour finir premier de la poule, et même une défaite ne pourrait pas être rédhibitoire en dernier recours, sauf si Leipzig et Manchester se mettent d’accord pour finir sur un match nul de l’autre côté. La victoire à Old Trafford a tout changé, et les signaux collectifs ont encore été plus positifs à La Mosson avec l’équipe des remplaçants. Bref, tout est réuni pour une soirée tranquille et même un but de Mbappé en C1, tiens. A moins… Non, on refuse d’y penser.

» Rendez-vous à 20h45 les minutos et les minutas