Le footballeur argentin Diego Maradona en 1980 — Shutterstock/SIPA

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve aujourd’hui un nouvel épisode de notre série audio « Il était une fois, dans l’histoire du sport ». Après la mort de Diego Maradona, mercredi 25 novembre, 20 Minutes revient sur la première rencontre internationale du jeune prodige, à seulement 16 ans.

Retour en 1977, à Buenos Aires, dans le stade de la Bombonera, où l’Argentine l’emporte 5-1 et célèbre l’entrée en jeu de celui qui porte alors le numéro 16 du remplaçant.

Episode 6 : La première sélection internationale de Maradona, une star est née

« Mes jambes flageolaient, mes mains tremblaient. Je suis entré sur le terrain et je me suis libéré. Un autre de mes rêves se réalisait ». Ainsi parle Maradona pour évoquer son premier match sous les couleurs « albiceleste ». Déjà, les passements de jambes et les dribbles du « petit » impressionnent ses partenaires. « On restait sans voix », raconte Leopoldo Luque, ancien attaquant argentin.

Néanmoins, Diego Maradona attendra deux ans, en 1979, avant d’inscrire son premier but international. Un but qui ressemble étrangement à celui d'un Michel Platini, à l'Euro de 1984, contre le Portugal...

Notre invité, Alexandre Juillard, journaliste, est spécialiste de l’Amérique Latine et des relations entre sport et société. Cet ancien correspondant en Argentine de plusieurs médias, dont L’Equipe, L’Equipe Magazine et France Football, est l’auteur de la seule biographie en français sur Maradona. Pour cet épisode, Alexandre Julliard nous raconte les débuts de celui qui deviendra DI0S, une légende, une icône.

