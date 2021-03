Réalisation Gilles Durand et A.-L.B. (avec Retronews)

Le rugbyman français Jean Prat, porté en triomphe après la défaite de l'équipe de France face au Pays de Galles, lors du dernier match du tournoi des V Nations, en 1955. — Intercontinentale / AFP

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve un nouvel épisode de notre série Il était une fois, dans l’histoire du sport. Cette fois, 20 Minutes a choisi de revenir sur le phénomène Jean Prat, et le match de rugby entre le XV de France et le Pays de Galles en 1955.

Il y a 66 ans, la rencontre France-Galles bouclait le Tournoi des V Nations. Un adversaire que l’équipe de France affrontera, ce samedi soir, et qui peut permettre aux Gallois de réaliser le Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations.

Un premier Grand Chelem raté

En 1955, pour la première fois dans l’histoire du XV de France, son capitaine Jean Prat (1923-2005) est porté en triomphe par… ses adversaires. Le troisième ligne de Lourdes est l’homme des premières fois et des records sur le terrain, loué pour ses qualités « fair-play » à l’extérieur.

Notre invité, Joris Vincent, est historien du rugby. Il revient sur la carrière exceptionnelle de Jean Prat, homme à tout faire, capable d’inscrire des essais, de taper les pénalités et les drops, et de courir aux quatre coins du terrain. Ce phénomène du rugby a laissé son nom à un trophée : le trophée Jean-Prat qui équivaut, aujourd’hui, au titre de champion de France amateur.

