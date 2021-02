L'équipe de l'Olympique lillois, championne de France de football professionnel, en 1933, avec son capitaine et buteur Georges Winckelmans (au premier rang, à droite). — Collection Jacques Verhaeghe

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve un nouvel épisode de notre série audio « Il était une fois, dans l’histoire du sport ». Depuis plusieurs journées de championnat, le Losc s’accroche à la première place de la Ligue 1. Le club lillois joue même les prétendants au titre, poursuivi par Lyon et le PSG. Qui deviendra le grand champion ? Résultat fin mai 2021.

Lille aujourd’hui premier : l’occasion, pour 20 Minutes, de revenir sur le premier championnat de France professionnel de 1932-1933. A cette époque, le club de Lille, qui s’appelait Olympique lillois, dominait déjà le foot français en remportant cette première édition.

La première affaire de corruption

Pourtant, ce premier succès est le fruit d’un concours de circonstances assez étonnant. L’Olympique lillois (qui deviendra le Losc après la Seconde Guerre mondiale) a bien failli ne pas prendre le virage du professionnalisme lors de la création de cette compétition.

Et si les Lillois sont à jamais les premiers à inscrire leur nom au palmarès, leur succès est également lié indirectement à une affaire de corruption… La première, là aussi, du football professionnel en France.

La finale de la Coupe de France 1933 entre deux clubs de Roubaix, l'Excelsior et le Racing. - Staff / AFP

L’invité de cet épisode est Patrick Robert, spécialiste de l’histoire du club lillois. Il revient sur plusieurs anecdotes, et raconte à quel point le football, au début du XXe siècle dans le Nord, était populaire et attaché à l’amateurisme. Une preuve : la même année 1933, deux clubs de Roubaix, l’Excelsior (professionnel) et le Racing (amateur) s’affrontent en finale de la Coupe de France. Une autre histoire à raconter…

Si vous voulez en savoir plus sur cette première fois, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.