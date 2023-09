A neuf mois du début de l’Euro 2024 qui se disputera à domicile, l’Allemagne a décidé de changer de sélectionneur pour impulser une nouvelle dynamique. Exit Hansi Flick, limogé le 10 septembre à la suite d’une série de mauvais résultats, notamment une défaite (1-4) contre le Japon à Wolfsburg, et welcome Julian Nagelsmann.

✍️ Der Vertrag ist unterschrieben: @J__Nagelsmann wird unser Team als Bundestrainer zur @EURO2024 führen.

Herzlich willkommen, Julian! 🤝



➡️ https://t.co/UlRvIjWlt4#DFBTeam | 📸 Getty Images pic.twitter.com/5FhIPxA4Od — DFB-Team (@DFB_Team) September 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le jeune entraîneur (36 ans) est officiellement devenu le nouveau sélectionneur de la Mannschaft ce vendredi. Sans poste depuis son éviction du Bayern Munich fin mars, il avait été remplacé par Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann retrouve donc un banc de touche avec un objectif clair : remporter l’Euro à domicile.

« Nous serons un groupe soudé »

« Nous avons un Championnat d’Europe dans notre propre pays, c’est quelque chose de spécial, quelque chose qui arrive rarement, a commenté l’ancien coach d’Hoffenheim, dont le nom avait été mentionné pour prendre la suite de Mauricio Pochettino à Paris. Je prends ce défi avec grand plaisir. Nous serons un groupe soudé. »

« Le championnat d’Europe revêt une importance capitale pour le football allemand dans son ensemble, a, de son côté, expliqué le président de la fédération allemande Bernd Neuendorf. Nous sommes convaincus que Julian Nagelsmann, en tant qu’entraîneur national, veillera à ce que l’équipe nationale inspire ses supporteurs et que l’Euro soit également une réussite sportive. Julian Nagelsmann est un entraîneur exceptionnel qui aborde sa nouvelle tâche avec la plus grande motivation. Nous allons désormais tous nous concentrer sur le tournoi de l’été prochain et soutenir Julian du mieux que nous pouvons. »