Mehdi Benatia est enfin le nouveau conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. Après plusieurs semaines de discussions depuis le départ de l’ancien directeur du football, Javier Ribalta, l’OM a officialisé ce jeudi l’arrivée de Mehdi Benatia en qualité de conseiller sportif.

« En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, il apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents », explique le club dans un communiqué. Il devra également participer à des « missions de détection et de scouting » en lien avec Roberto Malfitano nommé responsable du scouting.

JPP va prendre la tête de la réserve

L’Olympique de Marseille annonce également la prise en main de l’équipe réserve par Jean-Pierre Papin, jusqu’alors ambassadeur du club, un rôle qu’il conserve. « Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraîneur de l’équipe réserve », détaille l’OM.

Ces officialisations interviennent après de nombreux départs, dont ceux de Javier Ribalta donc, mais aussi de David Friio, l’ancien directeur sportif parti d’un commun accord avec l’OM, qui doit signer ce jeudi à l’Olympique Lyonnais pour occuper le même poste.