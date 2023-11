Bien occupé par son passage décisif devant la DNCG, John Textor a eu l’élégance de laisser Fabio Grosso fêter son 46e anniversaire tranquillement mardi. D’après L’Equipe, le couperet est par contre tombé ce jeudi matin pour l’entraîneur italien, au lendemain d’une rencontre avec son président. La dernière défaite (0-2) contre le Losc, marquée par certains choix ubuesques de sa part (quelqu’un a-t-il réellement compris ce changement Kadewere-Lovren à 0-2 ?), a donc été fatale au jeune coach lyonnais.

Deux lectures peuvent être faites : limoger un entraîneur en poste depuis seulement deux mois et demi et sept matchs peut paraître précipité, surtout qu’il s’agit déjà du deuxième changement de coach de la saison après Laurent Blanc. Mais en même temps, l’absence totale de dynamique (5 points pris sur 21), l’alarmante place de lanterne rouge en Ligue 1 (à cinq points du premier non relégable) d’un club visant le Top 4 en début de saison, et la gestion ultra-problématique de joueurs comme Alexandre Lacazette et Rayan Cherki rendaient cette décision urgente.

Pierre Sage sur le banc samedi à Lens

Selon L’Equipe, le directeur du centre de formation Pierre Sage va assurer l’intérim et entraînera l’équipe lyonnaise à Lens samedi (17 heures). John Textor et le nouveau directeur sportif de l’OL David Friio sont donc en quête d’un nouvel entraîneur à même de redresser un effectif profondément malade et en danger de relégation.

Si le club refuse pour le moment de confirmer l’information du limogeage de Fabio Grosso, il a supprimé un message posté sur X annonçant (pour 13 heures) l'habituelle conférence de presse hebdomadaire du champion du monde 2006. Il vient également d’annoncer que l’entraînement du jour, initialement prévu ce jeudi matin, va être décalé de plusieurs heures. Le temps donc de laisser Pierre Sage (44 ans), ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star (National), prendre ses nouvelles fonctions de coach intérimaire.