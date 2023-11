OL-Losc EN DIRECT : Fabio Grosso chamboule tout dès la mi-temps en sortant même Lacazette (0-2)... Lille proche de tuer le match…

09h00 : Hello à tous les accros à la Ligue des Talents !

Salut les Minutos, on se retrouve non sans un immense plaisir pour cette affiche du dimanche soir au Parc OL où on va se taper des conditions flirtant avec les températures négatives (miam miam). Certains d’entre vous l’ont peut-être oublié pour tenter de retenir par cœur les dix buteurs de France-Gibraltar (life goal achievement) mais l’Olympique Lyonnais a remporté un match avant la trêve internationale. Je répète : L’OLYMPIQUE LYONNAIS A GAGNE UN MATCH DE CE SPORT QU’ON APPELLE LE FOOTBALL EN 2023-2024 ! C’était à Rennes il y a deux semaines, face à dix Bretons l’essentiel du match, c’était moche (0-1, but d’O’Brien) mais ça se prend 18.000 fois lorsque vous êtes au fin fond du trou depuis le début de la saison de Ligue 1.

Et accessoirement, on a appris un peu plus tard que cette déflagration absolue avait coûté sa place à Bruno Genesio sur le banc. Toujours à cinq points du premier non relégable, la lanterne rouge du championnat rêve à présent d’enchaîner pour se hisser peu à peu hors de la zone rouge. A 20h45 ce dimanche, c’est un Losc dur à prendre (4e) qui se présente à Décines. Mais comme l’ont indiqué récemment les supporteurs de Toulouse à leurs joueurs avant de défier Liverpool : « Sur un malentendu, ça peut marcher ». A noter côté lyonnais que Tagliafico est suspendu et que Lepenant et surtout Tolisso sont blessés et out pour ce match. Allez, dans cette semaine également marquée dans l'actu OL par l'inauguration de la LDLC Arena, où l'Asvel y a disputé son premier match d'Euroligue, on se retrouve tout bientôt en direct du Parc OL.

>> Retrouvez-nous par ici dès 20 heures, avant un coup d’envoi à 20h45.