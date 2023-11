La crise est profonde, très profonde à l’Olympique lyonnais. La lanterne rouge de Ligue 1 a replongé dimanche, en perdant à domicile face à Lille (0-2), deux semaines après un succès à Rennes (0-1) qui avait laissé entrevoir une éclaircie.

L’avenir de Fabio Grosso s’obscurcit revers après revers, et le club du président John Textor envisagerait aussi, selon Le Progrès, le départ dès cet hiver de deux cadres, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, deux Gones ramenés au bercail à l’été 2022 par Jean-Michel Aulas.

Encore sous contrat pour plusieurs saisons

L’avant-centre et capitaine de 32 ans, si précieux la saison dernière (31 buts au total), peine cette année. Dimanche, il a été sorti dès la mi-temps. Quant au milieu de 29 ans, il a raté cette rencontre sur blessure, un souci récurrent.

Respectivement sous contrat jusqu’en 2025 et 2027, Lacazette et Tolisso coûtent cher et vivraient très mal la situation de leur club. Ils pourraient rejoindre un championnat du Golfe, d’après le quotidien régional.