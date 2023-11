Il va devoir s’expliquer devant le tribunal. Le supporteur des Girondins interpellé en juin pour l’agression d’un joueur lors du chaotique match Bordeaux Rodez en Ligue 2 est jugé lundi en correctionnelle pour « violence avec préméditation » et irruption sur une aire de compétition. Devant le tribunal de Bordeaux à partir de 14 heures, ce quadragénaire va devoir s’expliquer, six mois après avoir provoqué l’interruption de ce match de la dernière journée de l’exercice 2022-2023, alors décisif pour une remontée en Ligue 1 de son club, finalement condamné à rester en L2 cette saison.

Vers une interdiction judiciaire de stade ?

Il lui est reproché d’être descendu de la tribune du stade Matmut Atlantique après l’ouverture du score et d’avoir bousculé le buteur de Rodez Lucas Buades, conduisant à l’arrêt définitif de la rencontre après 22 minutes de jeu. Le joueur ruthénois, tombé au sol, présentait une commotion cérébrale, d’après l’arbitre du match, avec une durée d’ITT d’un jour selon le parquet.

Le prévenu, âgé de 45 ans, est poursuivi pour « entrée sur une aire de compétition d’une enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition », et « violence avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail (ITT) inférieure à huit jours ». Placé sous contrôle judiciaire et sous le coup d’une interdiction administrative de stade, il encourt trois ans de prison pour violence aggravée et une interdiction judiciaire de stade.

Il a reconnu avoir « un peu disjoncté »

Membre du groupe de supporteurs des Ultramarines, ce restaurateur installé à Annecy (Savoie) avait expliqué pendant sa garde à vue avoir « un peu disjoncté » après « avoir eu le sentiment d’avoir été nargué » par Lucas Buades qui célébrait son but. Il a reconnu les faits et présenté des excuses. Si la préméditation n’était pas retenue, il ne serait passible que d’une contravention de cinquième classe, soit 1.500 euros maximum.

« Il sait qu’il a commis une faute, mais il n’a pas voulu être violent. Et il assumera sa responsabilité », fait-on valoir dans l’entourage du prévenu. De son côté, Lucas Buades a fait l’objet de menaces de mort après l’arrêt du match, selon son avocate Me Karine Shebabo.

Outre le joueur ruthénois, les clubs de Rodez et Bordeaux sont parties civiles au procès. La Ligue de football professionnel (LFP) a également mandaté un avocat. Sur le plan sportif, le club bordelais a été sanctionné d’un match perdu sur tapis vert, d’un retrait d’un point cette saison et de la fermeture pour deux matchs d’un virage de son stade. Rodez, de son côté, avait assuré son maintien grâce à ce résultat.