Stade Rennais – OL : Incroyable ! Lyon gagne enfin son premier match face à des Bretons réduits à 10 d’entrée… Revivez ce match des mal classés

19h15 : Allez, on s'arrête là après avoir vécu un moment historique On se retrouve vers 20h30 pour préparer Lens – Marseille. Bonne soirée à ceux qui préfèrent regarder Noël chez mon ex sur NRJ12.



19h06 : Lyon revient à quatre points du barragiste lorientais, qui compte un match de plus. Rennes n'a qu'un point d'avance sur les Merlus et confirme son début de saison très décevant en Ligue 1

19h02 : Maxence Caqueret sur Canal+ : « On attendait cette victoire avec impatience. Aujourd’hui, on est très contents, ça a été un match compliqué mais on est heureux d’avoir pris les trois points. Cette victoire va nous faire énormément de bien, on espère que ça va lancer notre saison »

19h00 : Lyon reste dernier mais les joueurs célèbrent avec leurs supporteurs comme s’ils avaient gagné la Ligue Europa Conférence. L’OL va pouvoir vivre un peu plus sereinement la trêve internationale avant la réception de Lille, dans tout pile deux semaines, le dimanche 26 novembre

18h57 : C'EST FINI !!! LYON GAGNE SON PREMIER MATCH CETTE SAISON !!!

90e+4 : Les Rennais réclament un penalty pour une faute sur Kalimendo poussé par Lovren dans la surface ! Mme Frappart ne bronche pas

90e+3 : Lovren remplace Tolisso pour les derniers instants. Option béton pour l'OL

90e+2 : L'arrêt de Lopes sur cette frappe de Gouiri, alors que le gardien lyonnais était masqué !!!

5 minutes de temps additionnel. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille

90e : Pas de faute de Théate sur Diawara ! En tout cas, c'est ce que dit Mme Frappart. Sinon, ça fasiait deuxième jaune pour le défensur rennais et un deuxième carton rouge

88e : Théate qui frappe bien au-dessus sur ce corner mal dégagé par un Lyonnais !!!

88e : Désiré Doué met le feu sur l'aile droite rennaise. Corner !

85e : Formé à l'OL, Amine Gouiri est le dernier changement rennais ce soir. L'avant-centre international algérien remplac le défenseur central Christopher Wooh pour tenter d'arracher un point

82e : Re-corner. Amis lyonnais, retenez votre souffle

80e : Matic récupère une faute pour une obstruction de Caqueret, sur l'aile droite rennaise. Coup de chaud dans la défense de l'OL et corner

79e : Tagliafico est averti pour une intervention par derrière sur Désiré Doué. C'est le premier carton reçu par un Lyonnais ce soir

78e : Rennes va devoir se calmer et se montrer plus précis pour espérer revenir dans ce match. Pas facile à 10 contre 1, trois jours après un match européen

76e : Le milieu lyonnais Mahamadou Diawara remplace l'attaquant Ernest Nuamah. T'as compris le coup ?

75e : Double carton rennais : Théate pour une faute d’antijeu, Matic pour protestation

74e : Enzo Le Fée vendange un très bon coup franc à 25 mètres des buts lyonnais. Disons qu'il a trouvé la tête d'O'Brien (2,27 m) dans le mur

73e : Un Doué sur le terrain de nouveau. C'est Désiré qui remplace Blas, alors que son frère Guéla a été expulsé en début de match

71e : La faute la plus grossière de cette 12e journée vient d'avoir lieu ! Nuamah qui accroche Matic par le colbac et s'écroule avec lui

69e : Et maintenant, que va-t-il se passer ? Lyon va-t-il gagner son premier match cette saison ? Rennes va-t-il réussir à revenir ? RESTEZ AVEC NOUS !

67e : BUT POUR LYON !!! C'est l'Irlandais O'Brien qui place une tête plongeante sur ce centre de Kumbedi au second poteau

65e : Belle intervention de Mandanda sur le centre de Kadewere venu se positionner sur l'aile droite. Le petit rebond était vicieux

63e : En revenant défendre sur Enzo Le Fée, Mama Baldé a pris un coup de coude involontaire du Breton. Il sort dans la foulée, remplacé par Kadewere. Alors que Cherki, très décevant encore, est relayé par Jeffinho

60e : Premier arrêt de Lopes après une frappe de Kalimuendo, décalé par Matic qui venait de sortir une jolie roulette

58e : Théate dégage en corner ce centre de Lacazette, qui a apporté un peu depuis son entrée à la pause

54e : La frappe de Kumbedi est jolie, des 16 mètres après une action initiée par Lacazette. Mais elle finit dans les mains de Mandanda qui n'a pas bronché

52e : L'OL tente de créer le danger en ce début de deuxième mi-temps. Mais cela reste très, très faible. Et Cherki passe plus de temps à crier sur ses partenaires qu'à jouer au foot

50e : Deux corners coup sur coup pour l'OL. Mais si le danger sur le but rennais reste le même, Mandanda peut jouer jusqu'à 50 ans

48e : Le centre de Nuamah finit dans le petit filet extérieur de Mandanda. Cherki, qui attendait le ballon aux 6 mètres, n'est pas ravi

47e : On repartirait sur un 4-4-1 pour des Rennais à 10, et une sorte de 4-2-3-1 pour les Lyonnais

18h06 : C'EST REPARTI !!!

18h06 : Côté lyonnais, Lacazette succède à Alvero !

18h05 : On bouge à Rennes : Santamaria, Belocian et Kalimuendo entrent. Salah, Truffert et Terrier sortent

17h55 : Allez, on s'arrête quelques minutes. Cela ne pourra pas être pire en deuxième mi-temps donc restez avec moi, s'il vous plaît Les chiffres de ce premier acte 👀#SRFCOL pic.twitter.com/HrrgRoJwk2 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 12, 2023

: Allez, on s’arrête quelques minutes. Cela ne pourra pas être pire en deuxième mi-temps donc restez avec moi, s’il vous plaît



17h51 : Mi-TEMPS. Genesio est à deux doigts d'aller s'embrouiller avec un adjoint lyonnais, mais il est retenu par des Rennais

45e : Carton jaune pour le Marocain de Rennes Ibrahim Salah après une intervention en retard sur Mama Baldé Un rouge et un jaune pour Rennes, toujours rien pour Lyon. Vraiment rien.

43e : A l'issue d'une action aussi approximative que l'ensemble du match, O'Brien frappe de près à la suite d'un corner tiré en deux temps par l'OL. C'est à côté, faut pas trop en demander non plus

42e : Le Lyonnais Rémy Vercoutre et l'ancien Lyonnais Bruno Genesio qui s'embrouillent ! En fait, c'est sur le banc qu'il se passe des choses

39e : Qu'elle est mauvaise, cette passe de Cherki pour Nuamah !!! Directement en sortie de but. Et ce bon Rayan qui trouve le moyen d'engueuler son coéquipier...

37e : Le match s'est rééquilibré, avec des Rennais qui ressortent plus facilement qu'il y a une dizaine de minutes. Mais toujours rien à signaler

36e : J'aimerais bien vous raconter des trucs sur ce match, mais les joueurs ne m'aident pas

31e : Grosse faute (idiote qui plus est) de Diomandé qui s'appuie sur Salah dans un duel aérien. Bon coup franc pour Rennes, à 30 mètres des buts de Lopes Sans souci pour le portier lyonnais.

30e : Matic reste au sol, touché au dos après un duel aérien avec le grand Alvero (2,02 quand même)

28e : Ce n'est pas avec ce match que Vincent Labrune va convaincre d'éventuels diffuseurs de la Ligue 1 de lâcher les gros sous

26e : Longue action de possession rennais, façon Cesson-Rennes en handball, avant qu'Arthur Théate ne déclenche une frappe du gauche complètement foirée

25e : Les Rennais débarquent en « terra incognita » (la moitié de terrain de Lyon). Mais ça ne donne rien de probant

21e : Celle-ci est nettement plus dangereuse de la part d'Alvero après un jeu en triangle avec Cherki et Kumbedi. Mais l'intérieur du pied droit est également non cadré, à 30 cm près (et Mandanda semblait sur le coup)

20e : Superbe ballon de Cherki au second poteau pour Alvero dont la reprise de l'intérieur du gauche est des plus vilaines. Sortie de but

17e : Il y a parfois des stats qui ne veulent rien dire. Et puis il y a celle-ci 1 - Depuis son retour à Lyon à l'été 2022, Alexandre Lacazette n'avait débuté qu'un seul de ses 42 matches de Ligue 1 sur le banc : c'était à Lille le 10 mars 2023 (3-3 score final). Remplaçant. #SRFCOL pic.twitter.com/L4BKl1UuO3 — OptaJean (@OptaJean) November 12, 2023





14e : Dur pour les Rennais. On a l'impression qu'ils jouent pieds nus avec une boule de feu. Forcément, pour la conservation, ce n'est pas l'idéal

12e : Bon, c'est Fort Alamo dans la surface bretonne. 67% de possession pour l'OL

9e : Oh Diomande qui loupe le cadre de peu sur un centre de Caqueret...

8e : Grosse frappe de Tolisso, Mandanda met en corner

6e : Après avoir joué pendant une heure à dix face au Pana jeudi, les Rennais vont jouer quasiment tout le match à 10.

4e : Enorme faute du latéral rennais sur Tagliafico, qui est expulsé directement. C'est mérité.

4e : Carton rouge pour Guéla Doué !!!!!!!!!!!!!

3e : Après cette première grosse opportunité, les Rennais prennent possession du ballon !

1e : Le maillot retro de l'OL est quand même magnifique. C'était le point mode du jour.

1e : Oh le sauvetage de Theate sur sa ligne après un beau mouvement de Tagliafico. Quel début de match de l'OL.

0e : Rayan Cherki donne le coup d'envoi, c'est parti !!!

17h03 : Match à guichets fermés du côté du Roazhon Park, il devrait y avoir une grosse ambiance en Bretagne.

17h01 : On a droit à un beau petit tifo en feuilles grâce au RCK, le Roazhon Celtic Kop.

17h00 : Les deux équipes sont sur la pelouse !

16h58 : Du côté du Stade rennais, un succès permettrait de revenir vers la sixième place avec 15 points.

16h52 : Même en cas de victoire, l'OL restera dernier, puisque Clermont a battu Lorient. Mais cela permettrait aux coéquipiers de Corentin Tolisso de revenir à cinq points du premier non relégable.

16h49 : On serait Lyonnais, on se méfierait de Martin Terrier. Ancien de l'OL, qui n'a pas marqué depuis son retour de blessure, aligné en pointe. DANGER IS COMING !

16h44 : Ca fait tourner aussi côté rennais, notamment en attaque, avec un trio Terrier-Salah-Blas. Kalimuendo et Gouiri sur le banc. 👥 La composition des Rouge et Noir pour affronter l'OL. 👊



16h40 : Première grosse surprise, avec Fabio Grosso qui laisse son capitaine Alexandre Lacazette sur le banc. C'est le duo Baldé-Nuamah qui tentera de mettre à mal la défense rennaise cet après-midi. 🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Stade Rennais 👊🔴🔵#SRFCOL pic.twitter.com/elwC2gGIEE — Olympique Lyonnais (@OL) November 12, 2023





16h40 : Première grosse surprise, avec Fabio Grosso qui laisse son capitaine Alexandre Lacazette sur le banc. C'est le duo Baldé-Nuamah qui tentera de mettre à mal la défense rennaise cet après-midi. 🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Stade Rennais 👊🔴🔵#SRFCOL pic.twitter.com/elwC2gGIEE — Olympique Lyonnais (@OL) November 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





16h39 : Avant le début de cette rencontre, petit conseil lecture avec ce pap de Jérémy Laugier sur l'importance d'une première victoire. Un premier succès de l'OL en Ligue 1 pourrait-il vraiment tout débloquer ?



16h36 : Bonjour les amix !! On est partis pour ce live de folie entre deux équipes très mal en point en L1. Mais, promis, juré, craché, on va voir un beau match aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais mon fort intérieur. Il fait moche dehors, donnez nous du soleil sur le terrain.