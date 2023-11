Lens - OM EN DIRECT : C'est vivant, mais on attend encore de vraies occasions... Suivez le match avec nous...

10h00 : Salut tout le monde

Oh la belle affiche pour terminer en beauté ce week-end de Ligue 1. Certes, Lens et l'OM ont quelque peu perdu de leur superbe par rapport à la saison dernière, terminée sur le podium pour les deux équipes, mais cette rencontre sent tout de même bon l'Europe et le haut de tableau. Recoller aux équipes de tête est justement l'objectif partagé par Lensois et Marseillais, qui aimeraient s'extirper du ventre mou et se repositionner là où ils sont attendus. Voilà qui nous promet un joli spectacle.

>> Rendez-vous ici-même aux alentours de 20h30 pour suivre cette rencontre ensemble...