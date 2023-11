Onze supporteurs hollandais ont été interpellés ce mercredi matin à Marseille, en marge de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam qui se disputera ce jeudi (21 heures). « Onze ressortissants néerlandais ont été interpellés dans le cadre du dispositif de sécurité mis en place pour ce match », annonce la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Des vérifications sont menées à Marseille alors « qu’il y a un risque que des supporteurs viennent commettre des violences », explique la PP13, et que les autorités ont interdit le déplacement des supporteurs de l’Ajax Amsterdam en raison de ces risques. « À l’occasion du match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam le jeudi 30 novembre 2023 à 21h00 au stade Vélodrome, le déplacement de tout supporteur de l’Ajax à Marseille est interdit. Le non-respect de cette interdiction est passible de 6 mois de prison et jusqu’à 30.000 euros d’amende », avait communiqué la préfecture de police sur les réseaux sociaux, mardi.