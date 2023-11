C’est peut-être la saison où Olivier Giroud reçoit le plus de louanges. A 37 ans, il enquille les buts en Serie A (7 en 11 matchs cette saison), il se mue même en gardien héroïque pour une séquence qui a fait le tour du monde avec l’AC Milan, et il est toujours aussi inoxydable à la pointe de l’attaque de l'équipe de France, où ni Randal Kolo Muani, ni Marcus Thuram n’est parvenu à réellement le déloger en vue de l’Euro 2024. Oui, mais l’ancien Gunner a sacrément écorné son bilan mardi soir en Ligue des champions, à l’occasion d’un déterminant match contre le Borussia Dortmund (1-3).

L'attaquant milanais a en effet eu une énorme possibilité de parfaitement lancer le tournant européen des Rossoneri, troisièmes de leur poule au coup d’envoi, avec un penalty en sa faveur à la 6e minute de jeu. Sauf qu’Olivier Giroud a buté sur Kobel, après une tentative molle et mal placée. Il s’agit seulement du troisième raté en carrière pour l’avant-centre des Bleus dans cette exercice, et celui-ci tombe au plus mauvais moment pour les Milanais. Privés de Rafael Leao blessé, ceux-ci misaient sur la régularité d’Olivier Giroud pour se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale de C1. Mais celui-ci ne s’est jamais racheté de cet échec syr penalty.

Mike Maignan se déchire sur une frappe d’Adeyemi

Le scénario du match s’est même révélé cata pour lui, puisque le Borussia Dormund a dans la foulée ouvert le score... sur penalty grâce à Marco Reus (0-1, 10e). Et l’AC Milan a pris l’eau en seconde période, après l’égalisation de Samuel Chukwueze (1-1, 37e). Comme ce n’était clairement pas la soirée des Français à San Siro, Mike Maignan s’est à son tour montré méconnaissable en commettant une étonnante boulette sur le troisième but allemand de Karim Adeyemi (1-3, 69e). Cette défaite qualifie à la surprise générale l’actuel 4e de la Bundesliga (premier avec 10 points) et elle fait glisser les Milanais à la quatrième place du groupe (5 points), à deux longueurs du PSG (2e) et à égalité avec Newcastle (3e).

Il faudra donc au demi-finaliste de la dernière édition un succès en Angleterre le 13 décembre, ainsi qu’un faux pas du PSG à Dortmund (déjà qualifié donc) dans le même temps, pour poursuivre l’aventure en Ligue des champions. « C’est une période délicate pour cette équipe et une soirée très négative, a reconnu l’entraîneur Stefano Pioli. On aurait pu réussir un tout autre match si on avait marqué d’entrée et si on avait été plus réalistes. » Olivier Giroud en est bien conscient.