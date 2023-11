La question de l’équité sportive est un terme récurrent dans le football moderne. A la lutte pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec deux clubs aux moyens économiques colossaux, le PSG et Newcastle, le Borussia Dortmund a décidé de remettre le sujet sur le tapis cette semaine. Son président Hans-Joachim Watzke s’est en effet fendu d’un tacle appuyé aux politiques sportives et financières mises en place chez ses deux rivaux en C1, à l’occasion de l’assemblée générale du Borussia Dortmund lundi.

Ici entre son entraîneur Edin Terzic (à gauche) et son directeur sportif Sebastian Kehl (à droite), Hans-Joachim Watzke est le président du Borussia Dortmund. - Martin Meissner/AP/SIPA

« Nous ne jouons plus contre des clubs de football, mais contre des Etats, pointe le dirigeant allemand. Nous jouons contre le Qatar, qui est le principal propriétaire du PSG, et contre l’Arabie saoudite qui est le principal actionnaire de Newcastle. » D’où la fierté +++ du Borussia de devancer à la fois le PSG (2e) et Newcastle (4e) après quatre journées disputées dans ce « groupe monstrueux », avant de se rendre ce mardi (21 heures) à Milan.

Un succès en Italie permettrait à Dortmund (7 points) de valider dès ce mardi son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, quel que soit le résultat du duel entre le PSG et Newcastle, dans le même temps au Parc des Princes. Il faut reconnaître qu’une telle issue serait une sacrée surprise, d’autant que le Borussia est à la peine en Bundesliga, avec une quatrième place à dix points du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.