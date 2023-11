Et si Cristiano Ronaldo n’était finalement pas prêt à tout pour enrichir son hallucinant compteur de buts en carrière ? La scène qui s’est déroulée lundi soir, en Ligue des champions asiatique, est assez rare pour être soulignée. Lors d’un match de poules disputé entre Al-Nassr et le Persépolis FC (Iran), la star portugaise n’a eu besoin que de deux minutes pour se mettre en évidence. D’abord contré par un défenseur dans la surface iranienne, l’ancien attaquant de Manchester United s’est écroulé dans la foulée après un contact supposé avec un adversaire le taclant.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Persepolis maçında kendisine çalınan penaltıda, hakemin yanına giderek penaltıyı iptal ettirdi. #DSmart #DSmartGO #Ronaldo pic.twitter.com/3E7w5kYyRr — D-Smart (@DSmartDunyasi) November 27, 2023



L’arbitre a désigné le point de penalty sans hésiter, et franchement, à la vue des images en direct, il ne semblait rien avoir à en redire de particulier. Sauf que « CR7 » s’est très vite relevé et a interpellé l’arbitre… pour contester cette décision. Sur les images, on le voit insister pour assurer que cette situation ne mérite pas un penalty, qui aurait été pour sa feuille de stats personnelle à 99,99 %. L’officiel chinois Ma Ning a tout de même fait appel aux images du VAR avant de se plier au geste fair-play de sa majesté de la Saudi Pro League Cristiano Ronaldo.

Incertain pour le choc chez le leader Al-Hilal vendredi

Ce moment chevaleresque, salué par le club iranien, a eu des conséquences, puisque le match entre Al-Nassr et Persépolis s’est conclu sur un nul (0-0). Un résultat tout de même synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatiques pour le club saoudien. A noter que l’international portugais a quitté la pelouse à dix minutes du terme en raison d’une blessure.

A quatre jours d’un choc à Al-Hilal, entre les deux équipes de tête de la Saudi Pro League, son entraîneur Luis Castro a confié ne pas encore connaître la gravité de cette blessure, et l’éventuel forfait de son joueur phare. Mais avant ce coup dur, celui-ci s’est donc offert une image qui restera sans doute dans les mémoires.