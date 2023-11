Voilà un retour qui fait plaisir en équipe de France féminine de football. Après près d’un an et demi d’absence à cause d’une grave blessure au genou, l’attaquante vedette des Bleues Marie-Antoinette Katoto fera bien partie des Bleues pour les deux prochains matchs de la Ligue des nations contre l’Autriche et le Portugal. Blessée en plein Euro 2022, la buteuse de 25 ans avait été contrainte de manquer la Coupe du monde 2023 en Australie, n’étant pas suffisamment remise.

Hervé Renard ne l’avait pas rappelée en septembre ni en octobre, lors des deux précédents rassemblements de l’équipe de France. « Il lui a fallu du temps pour se remettre dans le rythme, vient d’expliquer ce vendredi le sélectionneur tricolore, au moment de dévoiler sa liste. Elle n’a toujours pas disputé une rencontre en intégralité, il faut faire preuve de patience avec Marie. Elle fait de bonnes choses, elle est capable de progresser, on va l’accompagner de la meilleure façon pour qu’elle puisse nous apporter dans un futur proche ses nombreuses qualités. »

Sandy Baltimore absente après une blessure au pied

En octobre, « il était encore un peu tôt pour la rappeler », avait-il estimé à l'occasion du précédent rassemblement. L'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite avait alors indiqué « laisser un peu de temps » à Marie-Antoinette Katoto pour qu'elle revienne au plus haut niveau après sa longue indisponibilité. Depuis son retour sur les terrains en septembre avec le PSG, après une saison blanche, elle a inscrit deux buts en neuf apparitions, dont le week-end dernier en D1 contre Fleury (2-1), mais donc sans jamais enchaîner 90 minutes. Jeudi soir au stade Jean-Bouin, elle n’est pas parvenue à trouver la faille lors du choc de Ligue des champions à nouveau perdu par le PSG contre le Bayern Munich (0-1).

Marie-Antoinette Katoto retrouvera à ses côtés sous le maillot bleu l’inévitable Lyonnaise Eugénie Le Sommer, mais pas sa coéquipière parisienne Sandy Baltimore, touchée à un pied. « MAK » pourrait aider les Françaises, actuellement premières de leur groupe, à valider leur ticket pour la phase finale de la Ligue des Nations. En cas de victoire le 1er décembre (21h10) contre l’Autriche à Rennes, dans un Roazhon Park à guichets fermés, les Bleues seront qualifiées. Les coéquipières de Wendie Renard et d’Amandine Henry, de nouveau convoquée dans la foulée de son arrivée pour quelques mois au Losc, se déplaceront ensuite le 5 décembre (19h15) au Portugal, pour le dernier match de cette campagne qualificative. Il s’agira de l’ultime rencontre en 2023, avant d’enchaîner sur une cruciale année olympique. Avec des JO de Paris 2024 où Marie-Antoinette Katoto espère retrouver pour de bon la lumière.