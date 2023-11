Dès sa première rencontre de Ligue des champions à Prague mardi (0-9), l'Olympique Lyonnais a quasiment inscrit autant de buts que sur l’intégralité de sa phase de poules de la saison passée (dix buts en six matchs). Une statistique folle qui symbolise à la fois un tirage au sort extrêmement clément (Slavia Prague, SK Brann et St. Pölten) et l’entame de saison canon des octuples championnes d’Europe. Il fallait en effet remonter à l’édition 2019-2020 de la C1 pour trouver trace d’un succès lyonnais avec plus de cinq buts d’écart (9-0 et 7-0 contre les Russes de Riazan puis 7-0 face aux Danoises du Fortuna Hjorring).

Depuis, les partenaires de Wendie Renard semblaient peu à peu moins terroriser leurs adversaires, jusqu’à cette éclatante démonstration en République tchèque, marquée par les doublés de Vanessa Gilles (17e et 80e) et de Kadidiatou Diani (24e et 45e). « On marque les esprits mais l’ambition, c’est de finir premières et de gagner tous nos matchs sur cette phase de groupes », annonce la coach lyonnaise Sonia Bompastor.

« Cet OL est sur une autre planète », estime Patrice Lair

Eliminées dès les quarts de finale par Chelsea au printemps dernier (0-1 puis 2-1, et 3-4 aux tirs au but), avec un sentiment d’injustice, ses joueuses renversent tout depuis la fin de la Coupe du monde en Australie. Victorieuses du Trophée des championnes contre le PSG (2-0), elles ont notamment su l’emporter chez leurs deux principales rivales en D1, à savoir au Parc des Princes face au PSG (0-1) puis à Charléty contre le Paris FC (1-6) le 5 novembre. Le bilan est sans appel pour l’implacable tenant du titre : sept victoires en sept matchs de championnat, avec 31 buts inscrits et seulement deux encaissés.

Le Grand Lyon semble décidément de retour au sommet, grâce notamment aux arrivées de Kadidiatou Diani et de Melchie Dumornay sur le plan offensif. « Par rapport au PSG et au PFC, cet OL est sur une autre planète, confie l’entraîneur bordelais Patrice Lair, double champion d’Europe à Lyon en 2011 et 2012. Selon moi, cette équipe est même au-dessus du Barça, tant c’est de la folie cette année au niveau de sa profondeur d’effectif. » Une folie qui doit conduire ce groupe jusqu’à Bilbao, le 25 mai prochain, pour un neuvième sacre en Ligue des champions.