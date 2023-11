La vidéo partagée par le joueur de l’OGC Nice sur Instagram montrait un prédicateur palestinien appelant à « un jour noir pour les juifs ». Visé par une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme » après cette publication liée au conflit entre Israël et le Hamas, Youcef Atal, a été placé en garde à vue ce vendredi, a appris 20 Minutes auprès du procureur de la République de Nice, confirmant une information de Nice-Matin.

Le défenseur international algérien de 27 ans avait rapidement supprimé sa publication et présenté des excuses mais le parquet, saisi par le préfet et le maire de Nice, avait décidé le lancement d’une enquête. Elle est également ouverte pour « provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée ». Le club azuréen avait annoncé suspendre le joueur « jusqu’à nouvel ordre ». Et la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) lui avait infligé sept matchs de suspension.

« Appel à la violence »

La story Instagram, dans laquelle Youcef Atal partageait une vidéo du cheikh Mahmoud al-Hasanat, constituait des « appels à la violence » selon le président de la FFF Philippe Diallo. Le prédicateur palestinien y demandait notamment à Dieu « d’accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ».

« J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention et je m’en excuse », avait réagi le joueur sur le même réseau social. Il a aussi précisé vouloir « clarifier [son] point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes ». « Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement », avait-il conclu.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France dans le sud-est avait déposé plainte, estimant que les propos relayés pouvaient être « constitutifs d’une incitation à la haine ».