PSG-Newcastle EN DIRECT : Paris mené et virtuel 3e de sa poule... Suivez ce match avec nous…

45e : C'est la mi-temps au Parc! Le PSG domine le match mais est trop tendre dans le dernier tiers du terrain. Pour les Magpies bah, c'est plutôt tout l'inverse. Plus réalistes, les Anglais tiennent pour l'instant le bon bout. Le PSG est 3e de sa poule à la pause

45e : Pouah Skriniar l'intervention miraculeuse devant Isak à deux doigts de le prendre de vitesse et de partir en face à face contre Gigio Donnarumma

41e : Depuis tout à l'heure, Danilo (pas copain avec le ballon) a comme options de sortie de balle : Donnarumma (pas copain avec ballon) et Ugarte (pas copain avec ballon)

38e : On peut pas reprocher aux Ultras parisiens de pas faire leur taff ce soir comme l'avait demandé Luis Enrique la veille du match. Mais j'ai l'impression que leur énergie n'atteint pas les joueurs

35e : Ugarte prend un carton jaune, enfin une valeur sûre sur laquelle on peut s'appuyer en ces temps troubles

31e : OOOOH DEMBELE PAS LOIN DE MARQUER UN BUT MAGIQUE! Le crochet signature de Français est suivi d'une frappe écrasée mais placée au ras du poteau de Pope, qui la sort du bouuut des doigts

30e : Combinaison sympa entre Kolo et Dembélé qui n'aboutit à rien si ce n'est une tentative à l'arrache de Lee en bout de course de l'autre côté de la surface. C'est contré