En cas de victoire ce mardi contre Newcastle, le Paris Saint-Germain ferait un énorme pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique, 2e du groupe F derrière Dortmund, pourrait même se qualifier avant son ultime déplacement en phases de poules en Allemagne, si dans le même temps, le Borussia ne perd pas sur la pelouse de l’AC Milan.

« Je suis convaincu que mon équipe est prête à être compétitive, a lancé sans surprise l’entraîneur espagnol, ce lundi en conférence de presse. Je n’ai aucun doute. » Malgré tout, l’Asturien ne s’attend pas à une promenade de santé, du style de celle vécue par les Magpies au match aller (4-1). Saint James’Park avait alors poussé avec ferveur derrière ses joueurs, pour ce qui reste à ce jour leur seule victoire cette saison en C1.

« Si le Parc des Princes est un stade chaud, qui nous transporte, j’espère qu’on verra la meilleure version du public, a lâché Luis Enrique, toujours privé de cinq blessés (Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Keylor Navas). Il y aura des moments du match où on va souffrir, on le sait. »

Un week-end prolifique pour les deux équipes

« Newcastle met de la pression, ils sont derniers et ont besoin d’une victoire », a détaillé l’ancien sélectionneur de la Roja, qui a répété son souhait de voir mardi soir « un public encore plus chaud et passionné que d’habitude ».

Le leader de Ligue 1 reste sur une victoire autoritaire dans son jardin sur l’épouvantail monégasque (5-2). En face, les coéquipiers d’Alexander Isak, 7es de Premier League, se sont relancés en écrasant Chelsea, samedi (4-1). Et ils n’ont pas d’autre choix que de gagner au Parc pour espérer continuer leur aventure en Ligue des champions, où ils n’avaient plus mis les pieds avant cette saison depuis vingt et un ans.