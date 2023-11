PSG-Monaco EN DIRECT : Köhn déjà bouillant devant Mbappé… Suivez le match avec nous

9h00 : Salut les Minutos et les Minutas !

Maintenant que la dernière trêve internationale de l’année est derrière nous, on peut revenir aux affaires courantes de la Ligue 1 et des matchs de clubs. Et pour ça, quoi de mieux qu’un joli choc au Parc des Princes entre le PSG, leader de Ligue 1, et l’AS Monaco, 3e, qui suit derrière à trois petits points. Privés de Warren Zaïre-Emery et de Marquinhos, tous deux blessés avec leur sélection, Luis Enrique a choisi de faire confiance à Danilo et Fabian Ruiz. Avec quelle réussite ? Réponse dans quelques heures.

>> Rendez-vous à 20h30 pour suivre l’avant-match PSG-Monaco