Au Parc des Princes,

Tut tut les rageux ! Alors, c’est kiki marque jamais de but ? Ousmane Dembélé a peut-être mis longtemps avant de trouver le chemin des filets avec le PSG mais son GPS ne s’est foutu de lui, vendredi soir face à Monaco, en l’envoyant nettoyer la lucarne de Köhn en angle fermé. La finition est magnifique, au moins autant que la conception, avec ce contrôle délicieux en aile de pigeon pour se mettre dans le bon sens. Ne restait plus qu’à passer la seconde et laisser Magassa sur le bas-côté avant de mettre une praloche en fermant les yeux. « Un but 100 % Dembélé », dira en souriant son coach, Luis Enrique.

Mais si ce premier but était attendu, ce n’est même pas ce qu’on retiendra le plus du match de Dembouze. C’était juste un bonus. L’ailier s’est surtout distingué par son activité débordante pendant les 71 minutes qu’il a disputées. Il y a son impact direct sur le score, avec sa frappe mal repoussée par Köhn à l’origine de l’ouverture du score de Gonçalo Ramos et le péno qu’il va chercher pour le deuxième but, signé Kylian Mbappé, et il y a aussi tout le reste.

Le cœur du dispositif offensif

Il a passé son temps à martyriser les pauvres Jakobs et Magassa sur son côté droit, avec ses dribbles, ses coups de reins, et sa justesse. Car l’ancien du Barça ne s’est pas contenté de faire des crochets et pousser le ballon, il s’est recentré quand il fallait, il a ouvert des espaces grâce à ses prises de balles et en a profité pour trouver ses partenaires dans le bon tempo, comme quand il a lancé Hakimi dès la 2e minute de jeu pour la première situation chaude de la rencontre.

C’est bien simple, on ne se souvient pas l’avoir vu réaliser une perf aussi complète. Elle s’inscrit en tout cas dans la lignée de ce que Dembélé produit depuis quelques semaines maintenant. Il prend à chaque match un peu plus d’épaisseur dans le collectif parisien, dont il est clairement aujourd’hui le danger offensif numéro 1 dans la création. L’Equipe le soulignait dans un papier paru vendredi, stats à l’appui, c’est principalement lui qui accélère le jeu pour sortir des phases statiques et porter le ballon dans les 30 derniers mètres adverses. Ses prises de balle, ses dribbles, sa vitesse et la manière dont il combine avec Hakimi sont le cœur du dispositif offensif de Luis Enrique, et permettent au passage à Mbappé de disposer d’un peu plus de liberté de l’autre côté du terrain.

« Le joueur qui déséquilibre le plus au monde »

En conférence de presse, le coach espagnol ne s’est pas fait prier pour dire tout le bien qu’il pensait du match de son protégé. « Depuis le premier jour, je suis satisfait de lui. C’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde, estime-t-il. Il joue pour dribbler, fixer, créer la supériorité. C’est un spectacle permanent. J’adore avoir un tel joueur dans mon effectif. »

L’intéressé, lui, n’a pas grand cas de ce premier but après la rencontre. « Ça fait plaisir, je suis content. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai décidé de tirer fort et c'est rentré. Mais le plus important c’est que l’équipe continue sur cette dynamique de victoires », a-t-il rapidement répondu au micro de Prime Vidéo. Ses coéquipiers avaient finalement l’air plus heureux que lui, on a pu le voir à la manière dont ils l’ont submergé sur le terrain pour fêter ça. « Tous nos attaquants ont marqué, ils sont contents et notamment Ousmane, ça va lui faire du bien », apprécie Vitinha, qui a lui aussi claqué une belle lulu deux minutes après son partenaire. « C’est une bonne nouvelle pour lui mais surtout pour toutes les ondes positives que cela dégage autour de lui », ajoute Luis Enrique.

Doucement Fabian tu vas nous le casser. - AFP

Après des semaines à devoir répéter que marquer n’était pas pour lui une fin en soi, Dembélé a sans doute gagné un peu de tranquillité de ce point de vue, même si ça ne doit pas rester non plus cas isolé, car un joueur de son niveau se doit d’assurer un rendement minimal en la matière. Mais décisif, il l’est bien, avec ses quatre passes décisives et cinq avant-dernières passes avant un but. Personne ne fait mieux en Ligue 1.

Maintenant, reste à exporter ce joli tableau en Ligue des champions, car c’est surtout là que le PSG aura bien besoin de ses lumières. Pour le moment, à l’image de son équipe, l’homme qui ne savait pas s’il était droitier ou gaucher est un peu en dedans sur la scène européenne. Rendez-vous dans un peu plus de deux semaines, après le match de Dortmund et le dénouement de cette phase de poule, pour savoir si Dembélé a vraiment mis tout le monde d’accord.