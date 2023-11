C’est un reproche qui lui est fait depuis qu’il joue au foot, ou presque. Dribbleur extraordinaire, dynamiteur, Ousmane Dembélé souffre d’un manque cruel d’efficacité devant le but. Marquer ne constitue pas sa fonction première, c’est sûr, mais un joueur de son niveau se doit d’assurer un rendement minimal en la matière. Et il le sait. « Je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent », dit-il dans une longue interview accordée à L’Equipe ce mardi matin.

L’ancien ailier du Barça, très probable titulaire lors du déplacement du PSG sur la pelouse de l’AC Milan en soirée, n’en fait pas une fixette pour autant. « Ça ne m’agace pas. Je dors très bien la nuit, j’ai toujours confiance en moi », assure-t-il. Il s’en tient au contenu de ses performances, lui qui sort probablement de son meilleur match sous les couleurs parisiennes samedi face à Montpellier (3-0). « Je me dois de faire plus de passes décisives et être encore plus dangereux. Mais marquer un but et être mauvais dans le match, ça ne m’intéresse pas », dit-il encore.

Dembélé a tout de même identifié avec son coach Luis Enrique comment il pourrait être plus efficace. Une question de lucidité qui s’évapore au bout de l’effort, lui qui doit souvent partir de loin et éliminer un ou deux joueurs avant de pouvoir tenter quoi que ce soit. « Il faut que je sois beaucoup plus calme », reconnaît-il.

Le PSG, une sorte d’évidence

Le joueur formé à Rennes revient également dans cette interview sur la façon dont s’est déroulé son transfert l’été dernier. Lui qui sortait pourtant des « deux plus belles années » de sa carrière sous les ordres de Xavi, un entraîneur qui n’a jamais eu que des mots doux pour lui, n’a pas hésité longtemps à monter dans le train parisien. Une sorte d’évidence.

« C’était un peu écrit que je signe au PSG un jour, estime-t-il. J’ai beaucoup d’amis, supporters du club, qui ont toujours essayé de me convaincre de venir. » Mais Kylian Mbappé n’en fait pas partie, promis juré : « Il n’y a même pas eu d’appel. Il m’a demandé si j’allais venir, c’est tout. On est venus au PSG parce qu’on aime le club, parce que c’est en France, aussi. »