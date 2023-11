AC Milan – PSG EN DIRECT : La barre pour Dembélé, la puissance pour Leao... Les deux équipes se rendent coup pour coup... Suivez ce match avec nous

9h00 : Ciao tutti, como sono i Minutos ?

Oui, on a dégainé notre plus bel italien LV3 pour ce match qui sent bon la mode, la belle ambiance, le beau football et la Ligue des champions, évidemment. Dans un San Siro plein, qui devrait passer son match à insulter l’enfant du pays Gigio Donnarumma, le PSG risque de passer une soirée mouvementée face à des Rossoneri qui veulent prendre leur revanche après la déculottée reçue au Parc des Princes il y a quinze jours. Mais confiance en Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui sont sur une belle dynamique, pour garder leur fauteuil de leaders du Groupe F de la Ligue des champions.

» On se retrouve à 20h30 pour suivre ce magnifique choc.