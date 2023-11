Le FC Nantes a été mis en examen dans le cadre d’une enquête ouverte sur des transferts suspects de joueurs, pour complicité d’un certain nombre d’irrégularités commises par des agents sportifs. Le club de football a été mis en examen le 21 septembre dernier en tant que personne morale représentée par son président, Waldemar Kita, a précisé à l’AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirmant une information du journal Ouest-France.

En juin dernier, toujours dans le cadre de cette enquête, c’est Franck Kita, directeur général délégué du FC Nantes et fils de Waldemar qui avait eu droit à sa mise en examen, en compagnie de Bakari Sanogo et Joaquim Batica, les deux agents de certains joueurs nantais. Ils sont accusés de « blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable ».

Des prête-noms bien utiles lors des transactions

Initialement lancée par le parquet fédéral belge qui l’a ensuite transmise aux autorités judiciaires françaises, l’enquête a notamment mis en évidence le fait que « les dirigeants du FC Nantes auraient eu recours de façon récurrente, tout au moins depuis l’année 2015, à l’emploi d’agents sportifs non autorisés en établissant des contrats d’agents sportifs et des contrats de travail de joueurs sous le couvert de prête-noms et ce, aussi bien dans le cadre de négociations de transferts de joueurs que dans le cadre de négociations des contrats de travail de joueurs. »